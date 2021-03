Von: Redaktion DER FARANG | 30.03.21

Foto: The Nation

BANGKOK: Die ersten drei Verträge für das Hochgeschwindigkeits-Eisenbahnprojekt zwischen Bangkok und Nong Khai wurden am Montag unterzeichnet.

Das Verkehrsprojekt markiert eine neue Phase der Zusammenarbeit zwischen Thailand und China, in der die Eisenbahnen des Landes ein wichtiges Bindeglied im Eisenbahnnetz der Region bilden werden. Die Verträge wurden von Vertretern der thailändischen Staatsbahn und den Privatfirmen unterzeichnet, die für die vorgesehenen Arbeiten ausgewählt worden waren.



Bei den am Montag unterzeichneten Verträgen handelt es sich um den 4-3-Vertrag über Tiefbauarbeiten entlang des Abschnitts Nava Nakhon-Ban Pho im Wert von 11,5 Milliarden Baht, den 4-4-Vertrag über den Bau eines Wartungsdepots in Chiang Rak Noi im Wert von 6,5 Milliarden Baht sowie den 4-6-Vertrag über Schienenbauarbeiten entlang des Abschnitts Phra Kaew-Saraburi im Wert von 9,4 Milliarden Baht. Die gesamte Strecke soll spätestens bis 2030 in Betrieb genommen werden.