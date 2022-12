Von: Björn Jahner | 30.12.22

Foto: The Nation

CHUMPHON: Die Königlich Thailändische Marine hat die ersten Unterwasserbilder der HTMS Sukhothai veröffentlicht, nachdem das Kriegsschiff vor 11 Tagen im Golf von Thailand in vier Meter hohen Wellen untergegangen war.

Die Korvette kenterte und sank am 18. Dezember 2022 etwa 20 Seemeilen vor der Küste des Bezirks Bang Saphan in der Provinz Prachuap Khiri Khan mit 105 Mann Besatzung an Bord.

Fotos und Videoaufnahmen des Wracks wurden von einer Unterwasserdrohne und einem Team von Tauchern gemacht, die das Schiff am Mittwoch zum ersten Mal erreichten.

Am Donnerstag kehrten die SeaFox-Drohne und das Tauchteam zum Wrack zurück, das in 40 Metern Tiefe liegt, um nach den Leichen der fünf noch vermissten Besatzungsmitglieder zu suchen.

Außerdem sollen sie die Schäden begutachten und die Bergung der Sukhothai vom Meeresgrund vorbereiten. Die HTMS Rawee kreist über dem gesunkenen Kriegsschiff als Operationsbasis für die Taucher, die bisher noch keine Leichen gefunden haben, die in der Sukhothai gefangen waren.

Foto: The Nation

Die Suchaktion ging am Donnerstag in den 11. Tag und soll noch fünf weitere Tage dauern, teilte die Marine am Donnerstagmorgen mit.



Am Mittwoch wurden drei weitere Leichen von Sukhothai-Besatzungsmitgliedern auf und um Inseln vor der Provinz Chumphon gefunden. Am Donnerstagmorgen lag die Zahl der Toten bei 24 Matrosen, was die Marine als „historischen Verlust“ bezeichnete.

Sechsundsiebzig Besatzungsmitglieder wurden gerettet und sicher an Land gebracht.

Von den 24 Opfern wurden 20 identifiziert, bei den übrigen stehen die Ergebnisse von DNA-Tests noch aus.