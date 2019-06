Erste Shopping Mall für Halal-Produkte

Von: Björn Jahner | 02.06.19

PATTANI: Mit der „Pattani Asean Mall“ eröffnet am 6. Juli in Pattani, Hauptstadt der gleichnamigen Südprovinz, das erste Halal-Einkaufszentrum des Landes.



Wer mit dem Begriff nicht vertraut ist: „halal“ ist ein islamischer Begriff und beschreibt ein ganzheitliches Lebenskonzept für Muslime, das in fast alle Felder des Alltags reicht. Zentraler Gedanke ist, im Einklang mit Mensch, Natur und Gott zu leben. Zumeist wird er mit „das Zulässige, Erlaubte, Gestattete“ übersetzt, je nach Kontext aber auch mit „rein“ und „sauber“. Das Gegenteil von „halal“ ist „haram“ – „verboten“.



In muslimisch geprägten Ländern oder auch einzelnen Regionen von Staaten, wie beispielsweise in den südthailändischen Provinzen Narathiwat, Yala und Pattani, in denen überwiegend malaiischsprachige Muslime beheimatet sind, schreibt das alle Bereiche des täglichen Lebens von Muslimen betreffende Konzept auch vor, welche Nahrungsmittel entsprechend der religiösen Vorschriften „halal“ sind. So dürfen zum Beispiel im Islam nur Tiere und deren Bestandteile verzehrt werden, die Pflanzenfresser sind, Schweinefleisch ist also „haram“, wie auch der Verzehr von Blut und Alkohol. Weiter müssen die Tiere auf besondere Weise geschlachtet werden.



Das Halal-Konzept ist jedoch weitaus mehr als nur ein Standardwert für Nahrungsmittel. Es beinhaltet Regeln, die sich auf den gesamten Produktionskreislauf beziehen, vom Anfang bis zur Fertigung des Endprodukts: Sauberkeit der Rohstoffe und Arbeitsplätze, Hygiene und Sicherheit der Mitarbeiter und Umwelt. Die Palette, was alles als halal bezeichnet werden kann, reicht von Kosmetik bis zu Dienstleistungen oder sogar „Islamic Banking“. Kurz: Ein riesiger Markt und ein Millionengeschäft. In der „Pattani Asean Mall“ finden Muslime auf über 9.000 Quadratmetern Einzelhandelsfläche alles was ihr Herz begehrt und im Einklang mit ihren religiösen Vorschriften ist.



Die Shopping Mall befindet sich in der Nähe zum Busbahnhof Pattani und umfasst unter anderem den sogenannten „ASEAN Market“, ein Kinderspielareal auf 400 Quadratmetern, einen Betsaal, Banken und Geldautomaten, Halal-Konsum und -Verbrauchsgüter aus dem tiefen Süden Thailands sowie aus Malaysia, Indonesien und China, Restaurants mit thailändischen, malaysischen, indonesischen und chinesischen Halal-Speisen und einen Parkplatz für 400 Fahrzeuge.