Von: Björn Jahner | 19.06.20

THAILAND: Mit dem Inkrafttreten der vierten und somit letzten Phase der Lockerung der Corona-Beschränkungen am 15. Juni dürfen nach Angaben des Sprechers des Center for Covid-19 Situation Administration (CCSA) inzwischen 95 Prozent aller durch die Notstandsgesetze der Regierung zur Schließung gezwungenen Geschäftsbereiche wieder unter Auflagen öffnen. Weiterhin geschlossen bleiben hingegen die thailändischen Grenzen für internationale Einreisen, unter Ausnahme von thailändischen Rückkehrern aus dem Ausland und Ausländern im Besitz einer thailändischen Arbeitserlaubnis.

Mit der finalen Aufhebung fast aller Covid-19-Beschränkungen des öffentlichen Lebens ist auch die nächtliche nationale Ausgangssperre bis auf Weiteres erst mal Geschichte. Dennoch gestalten sich vor allem in den Touristenzentren wie Pattaya und Phuket die Nächte im Vergleich zu Vor-Corona-Zeiten weiterhin ruhig. Denn auch in der finalen Lockerungsphase der coronabedingten Alltagsbeschränkungen – eine fünfte ist laut CCSA nicht geplant – bleiben alle mit dem Nachtleben in Verbindung stehenden Unternehmungen wie Bars, Kneipen, Diskotheken, Nachtclubs, Karaoke, Vergnügungslokale usw. außen vor. Sie bilden die 5 Prozent, die laut CCSA „bis auf Weiteres“ geschlossen bleiben sollen. Ebenfalls Internet- und E-Gaming-Cafés, „Massage Parlours“ und Sportveranstaltungen mit Publikum.

Nachfolgend eine Übersicht aller Bereiche, die ab sofort wieder geöffnet haben dürfen:

• Schulen mit weniger als 120 Schülern sowie schulische Einrichtungen für Aktivitäten (z.B. Sporthallen) und informelles Lernen. Die Eröffnung der meisten staatlichen Schulen ist dennoch erst für den 1. Juli geplant.

• Staatliche Einrichtungen für Ausbildung, Bildung, Konferenzen usw. unter Beachtung der Regeln der sozialen Distanzierung.

• Konferenzen, Schulungen, Seminare, Ausstellungen, Zeremonien, Bankette, musikalische Darbietungen, Tanzveranstaltungen, Konzerte und weitere Aktivitäten, die in Hotels, Kongresszentren, Ausstellungszentren, Kinos und ähnlichen Orten stattfinden (unter Beachtung der Mindestfläche pro Person).

• Catering-Events, Produkt­einführungen Wettbewerbe und Sportveranstaltungen können unter Beachtung der sozialen Distanz (1 m) durchgeführt werden.

• Veranstalter von Konzerten müssen fünf Meter Platz pro Person gewährleisten können und dürfen keine dichten Menschenmengen oder überfüllte Hallen zulassen.

• In Restaurants, Hotels, Food Courts, auf Märkten usw. darf wieder Alkohol verkauft und ausgeschenkt werden (unter strenger Beachtung der sozialen Distanzierung). Strengs­tens untersagt sind Werbe- und Promotion-Aktionen für alkoholhaltige Getränke, einschließlich Rabattaktionen wie „Happy Hours“. Auch der Einsatz von Hostessen bzw. „Beer Girls“ ist verboten.

• Spielplätze sowie Wasser- und Vergnügungsparks dürfen mit Ausnahme von Bällebädern und Hüpfburgen geöffnet werden.

• Arcade-Spielautomaten-Zonen in Shopping Malls dürfen wieder betrieben werden, jedoch nicht außerhalb von Einkaufszentren.

• An Bord von Flugzeugen dürfen wieder alle Plätze besetzt werden, vorausgesetzt, dass die Nasen-Mund-Schutz-Pflicht strikt beachtet wird. In Bussen wiederum dürfen nur 70 Prozent der Sitzplatzkapazität belegt werden.

• Die Durchführung von Sportveranstaltungen ist wieder gestattet, jedoch bis auf Weiteres unter Ausschluss von Publikum am Austragungsort.

Um Enttäuschungen zu vermeiden, empfiehlt die Redaktion ihren Leserinnen und Lesern, sich vorab kurz telefonisch beim jeweiligen Veranstaltungsort zu informieren, ob dieser auch wirklich geöffnet hat. Denn auch wenn der Großteil der Beschränkungen aufgehoben wurde, heißt dies nicht zwangsläufig, dass auch alle Geschäfte tatsächlich wieder geöffnet haben.