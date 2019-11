Von: Redaktion DER FARANG | 04.11.19

Blumen stehen an der Unfallstelle, an der im März 2019 zwei Menschen gestorben sind. Foto: Edith Geuppert/Dpa

Nach den letzten Zeugenaussagen will die Staatsanwaltschaft am Montag (09.00) im Mordprozess um einen Autounfall mit zwei Toten in Stuttgart plädieren. Auch die Plädoyers eines Anwalts der Nebenklage werden im Prozess gegen einen jungen Raser erwartet. Der mittlerweile 21-Jährige aus Stuttgart wird beschuldigt, an einem Abend im vergangenen März die Kontrolle über seinen gemieteten Sportwagen verloren und mit dem Auto einen Kleinwagen gerammt zu haben. Vor dem Crash hatte der PS-starke Mietwagen des Deutschen den Angaben zufolge bis zu 165 Kilometer pro Stunde auf dem Tacho.

In den Trümmern des Kleinwagens waren ein 25 Jahre alter Fahrer aus Nordrhein-Westfalen und seine 22 Jahre alte Freundin ums Leben gekommen. Der Sportwagenfahrer und sein Beifahrer blieben unverletzt.

Mit einem Urteil wird am 15. November gerechnet.