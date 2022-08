Von: Björn Jahner | 15.08.22

Foto: National News Bureau Of Thailand

BANGKOK: Die thailändische Zentralbank (BOT) hat am Mittwoch (10. Aug.) zum ersten Mal seit fast vier Jahren ihren Leitzins angehoben. Mit der Leitzinsanhebung will die BOT der steigenden Inflation entgegenwirken. Darüber hinaus hat sie weitere, schrittweise Erhöhungen angekündigt, da die wirtschaftliche Erholung an Fahrt gewinnt.

Die BOT, die zu den am wenigsten aggressiven Zentralbanken Asiens gehörte, hob ihren eintägigen Rückkaufsatz von 0,50 auf 0,75 Prozent an, da die Verbraucherinflation in der Nähe von 14-Jahres-Höchstständen liegt.

Der geldpolitische Ausschuss (MPC) erklärte, weitere Erhöhungen würden „schrittweise und maßvoll im Einklang mit den Wachstums- und Inflationsaussichten“ erfolgen.

Don Nakornthab, Direktor in der Abteilung für Finanzstabilität der Bank, sagte, dass der Zinssatz im Vergleich zu einem Durchschnitt von 2 Prozent in den letzten zwei Jahrzehnten immer noch niedrig sei, so dass es eine Weile dauern werde, dieses Niveau zu erreichen.

Thailand hat seinen politischen Fokus auf die Unterstützung der wirtschaftlichen Erholung beibehalten, die vor allem wegen der Einreisebeschränkungen während der Covid-19-Pandemie hinter der seiner Nachbarländer zurückgeblieben ist. Der lebenswichtige Tourismussektor hat gerade erst begonnen, sich zu erholen, nachdem die Beschränkungen gelockert wurden.

Angetrieben von den Energiepreisen stiegen die Verbraucherpreise im Juli um 7,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahr – entgegen die Zielspanne der BOT von 1 bis 3 Prozent.

Die Bank geht davon aus, dass die Inflation für den Rest des Jahres hoch bleiben wird, bevor sie im Jahr 2023 allmählich auf ihren Zielbereich zurückgeht, da der Preisdruck auf der Angebotsseite nachlässt.

Piti Disyatat, Sekretär des MPC, sagte in einer Erklärung, dass sich die thailändische Wirtschaft dank des unerwartet starken Auslandstourismus voraussichtlich weiter erholen werde.

Er fügte hinzu, dass die Wirtschaft bis Ende 2022 wieder das Niveau von vor der Pandemie erreichen dürfte und weiter an Fahrt gewinnen wird.