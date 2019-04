Von: Björn Jahner | 05.04.19

Für ihr erlerntes Wissen erhalten die Teilnehmer des Kurses ein Zertifikat. Foto: Bangkok First Aid

PATTAYA: Im Begegnungszentrum Pattaya wird am Montag, 8. April, 13 bis 16 Uhr, ein Einführungskurs in den Erste-Hilfe-Bereich CPR und AED angeboten, durchgeführt von Bangkok First Aid der American Heart Association.

Unter den Abkürzungen CPR und AED versteht man Herz- und Lungenwiederbelebung sowie die Handhabung mit dem Defibrillator. Unter Anleitung von Yohann Maillard, Geschäftsführer von „Bangkok Aid“, werden die Teilnehmer in diesen beiden lebensrettenden Erste-Hilfe-Bereichen ausgebildet und für die Einleitung von Notfallmaßnahmen im Alltag zertifiziert.

Für die Teilnahme sind keine medizinischen Vorkenntnisse notwendig. Der Kurs wird auf Englisch durchgeführt, eventuell mit Simultan-Übersetzung auf Deutsch. Gemäß Rene Boner, der die Durchführung des Kurses organisiert, ist die Teilnahme besonders auch für Paare interessant. Schließlich handelt es sich beim Erlernen der lebensrettenden Maßnahmen zusammen mit dem eigenen Partner um einen „echten Liebesdienst“. Wenn man bedenkt, dass die meisten Todesfälle in genau der Zeit eintreten, in der man auf die Ambulanz wartet, sind die Kurskosten von 1.800 Baht pro Person ein kleiner Betrag. Denn ein Menschenleben oder seinen eigenen Partner zu retten, ist unbezahlbar.

Interessierte nehmen für Anmeldungen und weitere Auskünfte Mit Rene Boner Kontakt auf, telefonisch unter der Rufnummer 089-542.9384 oder per E-Mail.