Erste Gruppe chinesischer Touristen verlässt Quarantänehotel

BANGKOK: Die erste Gruppe ausländischer Touristen, die nach einem siebenmonatigen Einreiseverbot wegen der Corona-Pandemie nach Thailand kam, hat die vorgeschriebene 14-tägige Quarantäne abgeschlossen und kann jetzt das Land erkunden. Einige von ihnen werden Strände besuchen, aber der Gouverneur der staatlichen Tourismusbehörde (TAT), Yutthasak Supasorn, sagt, ihr genauer Aufenthaltsort sei vertraulich.

Die 33 Touristen, die am 20. Oktober mit dem neuen Spezial-Visum (STV) eingereist sind, haben die obligatorische Quarantäne abgeschlossen. Nachdem sie von Shanghai nach Bangkok geflogen waren, wurden die Chinesen im Royal Benja Hotel an der Sukhumvit Road in der Nähe der Nana BTS-Station unter Quarantäne gestellt. Der Hoteldirektor sagt, dass die Besucher den Fitnessraum nutzen und sich im Hotel entspannen konnten, nachdem sie ihren ersten Covid-19-Test bestanden hatten. Sie durften Loy Krathong am Hotelpool feiern, nachdem sie den zweiten Covid-19-Test hinter sich hatten. Der Hoteldirektor hat mit mehreren Besuchern gesprochen und behauptet, dass sie sich während ihres Aufenthalts nicht gelangweilt hätten.

Das Gesundheitsministerium plant, bei der nächsten Sitzung des staatlichen Center for Covid-19 Situation Administration eine kürzere Quarantänezeit für Reisende aus Ländern mit geringem Infektionsrisiko vorzuschlagen. Ein Unterausschuss des Zentrums hat sich bereits darauf geeinigt, die obligatorische Quarantänezeit für Geschäftsleute und Touristen, die im Besitz eines speziellen Touristenvisums (STV) aus Ländern mit geringem Risiko sind, von 14 Tagen auf 10 Tage zu verkürzen.