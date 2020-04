Von: Redaktion (dpa) | 19.04.20 | Aktualisiert um: 21:02 | Überblick

BERLIN: Die Sorge vor einer Corona-Infektion wird zum Dauerzustand. Viele fragen sich inzwischen: Was wird aus dem Sommerurlaub? Trotzdem werden in Deutschland erstmals wieder eine Reihe von Beschränkungen gelockert.

Trotz ungewisser Aussichten werden in Deutschland an diesem Montag erstmals eine Reihe von Corona-Einschränkungen gelockert. Nach einem Monat Verkaufsstopp dürfen Geschäfte mit einer Ladenfläche von bis zu 800 Quadratmetern nun wieder aufmachen. Die genauen Regeln hängen von der jeweiligen Branche und dem Bundesland ab, in dem man wohnt. In einigen Ländern geht für die höheren Jahrgänge auch die Schule wieder los: Inmitten der Corona-Krise beginnen die ersten mit dem Abitur.

Der Kampf gegen das neuartige Coronavirus bestimmt aber immer noch das Leben in praktisch allen Regionen der Welt. Kontaktverbote sind Normalität. Die Sorge, dass sich alles noch monatelang hinzieht, ist groß. Wahrscheinlich fällt vielerorts der Sommerurlaub in diesem Jahr aus. US-Präsident Donald Trump machte abermals China dafür verantwortlich, dass sich das Virus rund um die Welt verbreitet hat. Dort wiesen die Behörden vehement den Vorwurf zurück, dass das Virus aus einem Labor in der Stadt Wuhan kommt.

MEHR ALS 140.000 INFEKTIONEN IN DEUTSCHLAND

Die neuesten Zahlen: Bis Sonntagvormittag wurden in Deutschland seit Beginn der Krise mindestens 140.478 Infektionen registriert. Mindestens 4289 Menschen, die mit dem Erreger Sars-CoV-2 infiziert waren, starben. Die Zahlen gehen aus einer Auswertung der Deutschen Presse-Agentur hervor auf Grundlage der Angaben aus den Bundesländern hervor. Vermutet wird, dass die tatsächlichen Zahlen - wie in anderen Ländern - um einiges höher liegen.

GESCHÄFTE BIS 800 QUADRATMETER DÜRFEN ÖFFNEN

Nach dem jüngsten Beschluss von Bund und Ländern dürfen Geschäfte mit einer Fläche von bis zu 800 Quadratmetern nun wieder öffnen. Autohäuser, Fahrradhändler und Buchhandlungen dürfen alle wieder aufmachen. Allerdings müssen sich die Kunden in manchen Bundesländern länger gedulden als anderswo - abhängig davon, wie streng die jeweilige Landesregierung ist. Mehrere Firmen scheiterten vor Gericht mit Eilanträgen, ebenfalls öffnen zu dürfen. Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) mahnte in der «Bild am Sonntag»: «Wir dürfen nicht durcheinanderlaufen wie ein Hühnerhaufen und uns gegenseitig abwechselnd mit Verschärfungen und Lockerungen überbieten.»

AUCH SCHULEN BEGINNEN WIEDER

In Sachsen, Berlin und Brandenburg kehren an diesem Montag die ersten Abschlussklassen zurück - entweder gleich für Prüfungen oder auch, um Prüfungen vorzubereiten. In anderen Ländern geschieht dies einige Tage später, mancherorts aber auch erst im Mai. Für die Abschlussklassen in Sachsen werden jetzt sogenannte Hygiene-Starterpakete mit Desinfektionsmittel und Schutzmasken verteilt. Bei der Kita-Notbetreuung gibt es auch kein einheitliches Vorgehen. Ab Montag will jedoch eine Arbeitsgruppe von Ländern, Bund und Experten Vorschläge erarbeiten, wie eine schrittweise Wiederöffnung der Kitas aussehen kann.

SOMMERURLAUB ADE?

Was in diesem Sommer an Urlaub möglich sein wird, ist noch völlig unklar. Dass die Pandemie alle Pläne für Ostern über den Haufen geworfen hat, wurde von den meisten akzeptiert. Aber was ist mit den Sommerferien? Weil das Thema so brisant ist, wagte lange Zeit niemand eine Prognose. Jetzt preschen die Ersten vor. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) sagt: «Die Wahrscheinlichkeit, dass Urlaub in anderen Ländern im Sommer so leicht möglich ist, schätze ich aus gegenwärtiger Sicht eher als unwahrscheinlich ein. Außenminister Heiko Maas (SPD) geht noch nicht so weit. Er sagt zwar: «Solange es Ausgangssperren gibt in vielen Ländern, wird dort auch kein Urlaub zu machen sein.» Aber auch: «Wir werden das von Woche zu Woche entscheiden.»

MASKENPFLICHT IN MANCHEN LÄNDERN UND KOMMUNEN

In Sachsen gilt bis auf Weiteres eine Maskenpflicht in Bussen, Bahnen und Geschäften. Auch Mecklenburg-Vorpommern schreibt im öffentlichen Nahverkehr und in Taxis einen Mund-Nasen-Schutz im Nahverkehr vom 27. April an vor. Daneben gibt es einzelne Städte und Kommunen, die diesen Weg gehen: zum Beispiel Wolfsburg, Jena oder Sulz am Neckar (Baden-Württemberg). Die Bundesregierung lehnt eine bundesweite Tragepflicht bisher ab. Sie empfiehlt aber «dringend», beim Einkaufen und im öffentlichen Nahverkehr Maske zu tragen.

WIE GEHT ES WEITER?

Spitzenverbände der Wirtschaft fordern einen klaren Fahrplan für weitere Lockerungen. Vor allem für Branchen wie Hotels, Gaststätten und Tourismus fehle eine Perspektive. Die Industrie gibt sich zuversichtlich, dass die nötigen Schutzmaßnahmen etwa bei der Arbeitskleidung oder Gesichtsmasken umgesetzt werden können. Vermutlich wird eine Entscheidung aber noch etwas dauern: Ende April wollen Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Regierungschefs der Länder neu beraten.

CORONA BLEIBT WOHL NOCH LANGE

Nach Überzeugung der Bundesregierung müssen sich die Bürger noch lange auf einen veränderten Alltag einstellen. Finanzminister Olaf Scholz sagte in der ARD: «Was wir jetzt brauchen, ist für lange Zeit eine neue Normalität.» Nach Einschätzung von Experten dürfte es mindestens bis Frühjahr 2021 dauern, bis ein Impfstoff verfügbar ist.

Neue Corona-Regeln - was sich ab Montag ändert

Nach einem Monat weitgehendem Stillstand in Deutschland werden von diesem Montag an die ersten Corona-Auflagen schrittweise gelockert.

WAS SICH ÄNDERT:

1. Geschäfte mit einer Ladenfläche bis zu 800 Quadratmetern dürfen wieder öffnen. Für Buchhandlungen, Auto- und Fahrradhändler gilt die Begrenzung nicht. Wann wo geöffnet wird, entscheiden die Länder.

2. Zoos öffnen ebenfalls wieder, in manchen Regionen schon ab Montag.

3. Die ersten Schüler kommen für Prüfungen und Prüfungsvorbereitungen in die Schulen zurück. Berlin, Brandenburg und Sachsen machen den Anfang.

4. An Hochschulen dürfen Prüfungen stattfinden. Labore, Bibliotheken und Archive dürfen unter strengen Auflagen wieder öffnen.

5. Krankschreibungen per Telefon bei Erkältungssymptomen sind ab Montag nicht mehr möglich. Wer ein Attest braucht, muss zum Arzt.

6. Sachsen führt als erstes Bundesland am Montag eine flächendeckende Mund-Nasen-Schutz-Pflicht in Bussen, Bahnen und Geschäften ein.

7. Sachsen erlaubt auch Gottesdienste wieder, die anderswo noch verboten bleiben. Teilnehmen dürfen maximal 15 Gläubige.

WAS BLEIBT:

1. Kitas bleiben geschlossen, die Notbetreuung soll aber ausgeweitet werden. Auch hier regeln die Länder selbst, wie sie vorgehen.

2. Die Kontaktbeschränkungen mit einem Mindestabstand von 1,5 Metern gelten weiterhin.

3. Großveranstaltungen bleiben bis zum 31. August verboten. Was alles unter «Großveranstaltung» fällt, wird noch geklärt. Bundesligaspiele vor Publikum werden in dieser Saison nicht mehr stattfinden.

4. Auf Reisen auch zu Verwandten soll weiterhin verzichtet werden bleiben. Touristische Übernachtungen sind nicht gestattet. Für Auslandsreisen gilt weiterhin die weltweite Reisewarnung.

6. Restaurants und Bars dürfen nur Außer-Haus-Service anbieten.

7. Geschlossen bleiben auch Kultureinrichtungen, Schwimmbäder, Spielplätze, Fitnesscenter, Kosmetikstudios, Massagepraxen, Tattoo-Studios und ähnliche Betriebe. Friseure dürfen ab 4. Mai wieder aufmachen.