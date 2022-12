Eröffnungszeremonie vor Start des Weltnaturgipfels

MONTREAL: Offiziell startet der Weltnaturgipfel im kanadischen Montreal am Mittwoch. Zur feierlichen Einleitung wollen schon am Dienstag Kanadas Premier Trudeau und UN-Chef Guterres sprechen. Die Erwartungen an die Konferenz sind groß - aber auch die Skepsis.

Vor dem offiziellen Start des Weltnaturgipfels im kanadischen Montreal findet am Dienstag (ab 21.15 Uhr MEZ) die feierliche Eröffnungszeremonie statt. Erwartet werden dabei unter anderem Ansprachen vom kanadischen Premierminister Justin Trudeau und von UN-Generalsekretär António Guterres. Am Mittwoch soll der Gipfel dann offiziell beginnen.

Organisatoren, Wissenschaftler und Vertreter von Nichtregierungsorganisationen erhoffen sich von dem bis zum 19. Dezember angesetzten Treffen ein richtungsweisendes globales Abkommen für den Artenschutz. Eines der Hauptziele der Konferenz ist es, mindestens 30 Prozent der weltweiten Land- und Meeresflächen bis 2030 unter Schutz zu stellen. Eine wichtige Rolle bei den anstehenden Verhandlungen spielt auch eine solide Finanzgrundlage für den globalen Artenschutz.

Die Erwartungen an den Gipfel sind groß - viele Experten zeigten sich im Vorfeld allerdings skeptisch, dass sie voll erfüllt werden können. Derzeit sind noch alle 22 Punkte des geplanten Abschlussdokuments zumindest teilweise umstritten.

Ursprünglich hätte der 15. Weltnaturgipfel - der auch unter dem Kürzel «COP-15» läuft - schon 2020 in China stattfinden sollen, wurde dann aber wegen der anhaltenden pandemischen Lage dort verschoben und zerteilt. Der erste Verhandlungsteil fand im vergangenen Oktober hauptsächlich online in Kunming statt.