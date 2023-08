Von: Björn Jahner | 22.08.23

PATTAYA: Pattayas „Museum der Liebe“ feierte endlich seine langersehnte Eröffnung, nachdem die Covid-Pandemie die ursprüngliche Eröffnung lange Zeit verzögerte.

In einer feierlichen Zeremonie am Freitagabend (18. August 2023) wurde das „Love In Museum“ offiziell eröffnet, in Anwesenheit von Pattaya Citys Bürgermeister Poramet Ngampichet und dem Leiter der Polizei in Pattaya, Pol. Col. Thanapong Poethi.

Foto: Love In Museum

Der Bau dieses beeindruckenden 2.000 Quadratmeter großen Gebäudes in der Nähe von Pattayas Bali-Hai-Pier verschlang mehr als 60 Millionen Baht, so Kim Hyon Cheon, der stolze Eigentümer des Museums und renommierter koreanischer Geschäftsmann.

Die langersehnte Eröffnung des Museums war über Jahre hinweg durch die Reisebeschränkungen im Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie behindert worden.

Foto: Love In Museum

Der Besitzer erklärte, dass Pattaya als Standort für das Museum gewählt wurde, weil die Stadt bei Touristen äußerst beliebt ist und eine breite Palette an Attraktionen bietet.

Das Museum präsentiert eine außergewöhnliche Sammlung von Hunderten von Kunstwerken, die sich auf drei Hauptthemen konzentrieren – die Liebe zwischen Menschen, die Liebe zu Tieren und die Liebe zu Pflanzen.

Foto: Love In Museum

Zu den Höhepunkten der Ausstellung gehören:

Ein Gemälde von Pablo Picasso, das ein küssendes Paar darstellt.

Eine Skulptur von Rodin, die eine nackte Frau zeigt.

Eine Installation von Yayoi Kusama mit roten Herzen.

Eine Filminstallation, in der Menschen über die Liebe sprechen.

Eine interaktive Installation, die es den Besuchern ermöglicht, Selfies mit liebevollen Requisiten zu schießen.

Zusätzlich zu diesen faszinierenden Kunstwerken bietet das Museum auch eine Vielzahl interaktiver Exponate, darunter ein Liebesquiz und eine Liebeswand, auf der die Besucher ihre eigenen Botschaften zum Thema Liebe hinterlassen können.

Das Love In Museum ist täglich von 10.00 bis 22.00 Uhr für Besucher geöffnet, und lädt dazu ein, in eine Welt der Liebe und Kunst einzutauchen. Mehr erfahren Sie unter Love In Museum auf Facebook.