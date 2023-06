Eröffnung noch im Juni

Von: Redaktion DER FARANG | 24.06.23

Blick in den Straßen-Tunnel unter der Swine (Świna) in Swinemünde (Świnoujście). Foto: Stefan Sauer/dpa

SWINEMÜNDE: Urlauber können schon bald die Ostseeinsel Usedom über einen Tunnel ansteuern. Die Eröffnung des polnischen Großprojekts soll nach offiziellen Angaben bis Ende Juni erfolgen - also pünktlich zu den Sommerferien in Deutschland. Ein Termin werde zu Wochenbeginn bekanntgegeben, teilte die Stadt Swinemünde am Freitag der Deutschen Presse-Agentur mit.

Der Tunnel verläuft unter der Swine, einem Ostsee-Meeresarm, der die beliebte Urlaubsinsel von der polnischen Insel Wollin trennt. Neben bestehenden Brücken auf deutscher Seite ist der Tunnel dann die dritte feste Zufahrt zur Insel. Nach Angaben der Stadt verkürzt sich die Fahrt im Vergleich zu bestehende Fährverbindungen über die Swine von früher vierzig auf nun zwei bis fünf Minuten.

2019 waren die ersten Vorarbeiten gestartet. Seit Mai dieses Jahres ist der rund 1,8 Kilometer lange Tunnel fertig. Gekostet hat das Projekt mehr als 200 Millionen Euro, ein Großteil stammt von der EU.

Zuletzt fehlte noch die Genehmigung für den Tunnelbetrieb von der Woiwodschaft Westpommern im Nachbarland. Es wird davon ausgegangen, dass die in Polen regierende nationalkonservative Partei Recht und Gerechtigkeit (PiS) die Eröffnung auch für den Wahlkampf vor der Parlamentswahl im Herbst nutzen will.

Usedom wird auch als «Badewanne der Berliner» bezeichnet. Urlauber aus Brandenburg und Berlin könnten ebenfalls von dem Tunnel profitieren. Zwar ist die Route über die Autobahn 11 über Stettin (Szczecin) länger, führt aber längere Strecken über Autobahnen. Außerdem läuft auf polnischer Seite der Ausbau einer Schnellstraße zur Anbindung.

Kritiker befürchten mehr Durchgangsverkehr auf der Insel. «Meine Hauptangst bestand darin, dass es auch Schwerlasttransporte geben wird durch die Gemeinde», sagte die für die Kaiserbäder Ahlbeck, Bansin und Heringsdorf zuständige Bürgermeisterin Laura Isabelle Marisken. «Wir sind Luft-, Kur- und Erholungsort.»