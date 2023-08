Von: Björn Jahner | 08.08.23

BANGKOK: Die thailändische Regierung wird ihre Tourismusbüros im Ausland ausbauen, um Thailand bei Reisenden aus den USA und dem Nahen Osten bekannt zu machen, so eine stellvertretende Sprecherin. Ein zusätzliches Büro wird in den USA und eines in Saudi-Arabien eröffnet.

Rachada Dhnadirek gab bekannt, dass die Regierung ihre Tourismusstrategie aktualisiert habe, um der Nachfrage auf dem internationalen Markt im Rahmen der von Premierminister Prayut Chan-o-cha verfolgten Politik gerecht zu werden.

Die Thailändische Tourismusbehörde (TAT) hat sich bemüht, Fernreisende anzuziehen, vor allem aus Europa, den USA und dem Nahen Osten, und sie erwartet, dass die damit verbundenen Einnahmen bis Ende dieses Jahres 1,62 Billionen Baht erreichen werden, sagte sie.

In den ersten sechs Monaten dieses Jahres besuchten 2.933.660 Reisende aus europäischen Ländern, 620.474 aus den USA und 231.206 aus dem Nahen Osten Thailand, informierte sie.

Unter Berufung auf Daten der TAT über die Ausgaben der Touristen im ersten Quartal dieses Jahres sagte sie, dass Fernreisende aus Europa, den USA und dem Nahen Osten im Vergleich zu anderen ausländischen Besuchern die größten Geldbeträge ausgeben und am längsten in Thailand bleiben.

Europäische Reisende verbringen durchschnittlich 19,40 Tage in Thailand und geben 71.718 Baht pro Person und Reise im Königreich aus, arabische Reisende bleiben durchschnittlich 16,17 Tage und geben 99.172 Baht pro Person aus und US-Reisende verbringen durchschnittlich 15,26 Tage in Thailand und geben 76.297 Baht pro Person und Reise aus.

Da die Zahl der internationalen Flüge von April bis Oktober zunimmt, schätzt die TAT, dass in diesem Jahr 7 Millionen Langstreckenreisende Thailand besuchen werden, was dem Tourismussektor 60,6 Milliarden Baht einbringen wird, so Khun Rachada.

Sie fügte hinzu, dass die TAT ein neues Überseebüro in Chicago eröffnen wird, das damit das dritte Büro dieser Art in den USA sein wird, die anderen sind in New York und Los Angeles.