Von: Björn Jahner | 28.02.22

Foto: The Nation

BANGKOK: In Bangkoks Nachbarprovinz Pathum Thani wird am Sonntag, 13. März 2022 der Thanyaburi Mini Zoo eröffnet, teilte das Ministerium für Tourismus und Sport der Presse mit.



Die Eröffnung markiert den Startschuss für die Umsiedelung des weltbekannten Bangkoker Dusit Zoo, der im August 2018 nach 80 Jahren Betrieb geschlossen wurde. Die Tiere aus dem Dusit Zoo wurden in sechs andere Zoos im ganzen Land umgesiedelt, die unter der Aufischt der Zoologischen Parkorganisation stehen.



Der neue Thanyaburi Mini Zoo befindet sich auf einem 300-Rai-Grundstück in Klong Hok in Rangsit im Bezirk Thanyaburi und wird am Eröffnungstag mehrere Tierausstellungen zeigen, darunter Thai-Kraniche, Sulcata-Schildkröten, Waschbären, Ringelschwanzlemuren, Totenkopfaffen und Capibaras.



Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 09.30 bis 16.30 Uhr sowie Samstag und Sonntag und an Feiertagen von 08.30 bis 17.30 Uhr. Der Eintritt ist frei.