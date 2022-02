Foto: The Nation

RAYONG: Das Schifffahrtsamt untersucht einen weiteren Ölaustritt vor der Küste von Rayong, der Berichten zufolge dadurch verursacht wurde, dass die Star Petroleum Refining Plc (SPRC) das Einpunkt-Verankerungssystem (SPM) ihrer beschädigten Unterwasserpipeline verschob. Dieselbe Pipeline hatte am 25. Januar 2022 einen massiven Ölteppich verursacht.

„Die Verlegung der Pipeline hat Berichten zufolge dazu geführt, dass am Donnerstag (10. Februar 2022) etwa 5.000 Liter Öl, die sich noch in der Leitung befanden, ins Meer geflossen sind“, informierte der stellvertretende Generaldirektor des Schifffahrtsamtes Phuri Theerakulpisut am Samstag die Presse.

Das Ministerium hat Schiffen daraufhin das Passieren des betroffenen Gebietes untersagt und bei der Polizei von Map Tha Phut eine Anzeige erstattet, mit der SPRC beschuldigt wird, gegen die Anordnung zur Aussetzung der Arbeiten an der SPM verstoßen und weitere Meeresverschmutzungen verursacht zu haben. Ein SPM ist eine Einrichtung zum Be- und Entladen von Erdölprodukten in Tankschiffen.

Das Ministerium wies SPRC außerdem an, die Warnstufe 1 auszusprechen, was ein Standardverfahren ist, wenn während des Transports weniger als 20 Tonnen Öl ausgelaufen sind. Nach diesem Protokoll muss der Verursacher nach der Warnung der Öffentlichkeit den Ölteppich beseitigen oder unverzüglich Unterstützung von Behörden anfordern, um eine Ausbreitung des Ölteppichs zu verhindern.

„SPRC sagte, dass sie am Donnerstag Sperren um den Ölteppich herum aufgestellt haben und dass die Situation jetzt unter Kontrolle sei“, erläuterte Khun Phuri. „Die Schifffahrtsbehörde hat Boote und Beamte zur Überwachung der Situation entsandt und wird Untersuchungen zur Abschätzung der Umweltschadendurchführen.