Foto: The Nation

MAE SOT: Die Kämpfe zwischen der myanmarischen Armee und den Widerstandskräften in Myawaddy gegenüber dem thailändischen Bezirk Mae Sot in Tak haben sich am Dienstag (15. August 2023) verschärft, als Myanmar versuchte, seinen Militärstützpunkt zurückzuerobern.

Wie die Presse berichtet, verschärften sich die Kämpfe der Karen National Union (KNU) und der People's Defense Force (PDF) gegen die Armee, nachdem Myanmar Truppen entsandte, um seinen Militärstützpunkt auf dem Berggipfel von Myawaddy zurückzuerobern, der derzeit von der KNU kontrolliert wird.

Foto: The Nation

Berichten zufolge setzten beide Seiten verschiedene Waffentypen ein, darunter Leuchtpistolen, Maschinengewehre, Scharfschützengewehre, Granaten und Raketenwerfer.

Während die Bewohner des Bezirks Mae Sot den Lärm der Kämpfe deutlich hören konnten, hatte er auf thailändischer Seite keine Auswirkungen.

Bis Montag waren 20 Soldaten der myanmarischen Junta getötet und viele weitere verletzt worden, bestätigte eine Quelle und fügte hinzu, dass mehr als 20 myanmarische Soldaten festgenommen worden seien.

Nach Aussage der Quelle sei die myanmarische Armee immer noch nicht in der Lage, ihre Militärbasis zurückzuerobern.