SAN JUAN (dpa) - Wenige Tage nach einer Reihe schwerer Beben in Puerto Rico hat es dort erneut einen starken Erdstoß gegeben.



Das Zentrum des Bebens der Stärke 5,9 am Samstagmorgen (Ortszeit) lag in fünf Kilometern Tiefe in der Nähe der südlichen Küstenstadt Guánica, wie die US-Erdbebenwarte USGS berichtete. Es gab zunächst keine Berichte über Schäden oder Verletzungen. Eine Tsunamiwarnung lag nach Informationen der puertoricanischen Erdbebenbehörde nicht vor.

Erst am Dienstag hatte ein Erdbeben der Stärke 6,4 die Bewohner der Karibikinsel aus dem Schlaf gerissen. Es folgten in den Stunden darauf mehrere weitere Beben bis zu einer Stärke von 5,8. Am Tag zuvor war bereits ein Erdstoß derselben Stärke registriert worden. Auf der gesamten Insel fiel am Dienstag der Strom aus. Einige Häuser stürzten ein, ein Mann wurde von einer Mauer erschlagen. US-Präsident Donald Trump erklärte einen Notstand in dem US-Außengebiet.