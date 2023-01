PATTAYA: Der Polizeichef von Pattaya hat sich zu einer Schlägerei in der Pattaya Walking Street geäußert, die auf einem Video festgehalten und letzte Woche in den sozialen Medien weit verbreitet wurde.

Die Schlägerei fand in der Nacht des 3. Januar 2023 in einem indischen Restaurant und einem Mujra (eine Art indischer Tanz-Club) in der Nähe der Marine Disco in der Pattaya Walking Street im Süden der Stadt statt.

Nach Angaben von Pattayas Polizeichef Kunlachart Kunlachai, der mit der Lokalpresse über den Vorfall sprach, begann die Schlägerei, nachdem ein betrunkener indischer Tourist vom Besitzer des indischen Tanzclubs aufgefordert wurde, das Lokal zu verlassen, weil er zu betrunken war und angeblich das Personal in unangemessener Weise begrapscht hatte.

Daraufhin soll der Tourist dem Besitzer des Clubs eine Bierflasche an den Kopf geschlagen haben, woraufhin die Situation eskalierte. Der Tourist wurde vom Sicherheitspersonal entfernt, versuchte jedoch weiterhin, das Personal und die Sicherheitskräfte draußen auf der Walking Street anzugreifen, erklärte der Polizeichef.

Schließlich wurde die Touristenpolizei gerufen, die die Situation schlichten konnte, wobei beide Parteien darauf verzichteten, eine Anzeige zu erstatten oder eine offizielle Beschwerde einzureichen. Erst nachdem das von einem Passanten gedrehte Video an die Öffentlichkeit gelangte, wurde der Vorfall publik, so Pattayas Polizeichef.

Er erklärte, dass der nicht identifizierte indische Tourist Thailand bereits verlassen habe und der Besitzer des Restaurants derzeit auf Familienbesuch im Ausland sei. Da keine der beiden Parteien Anklage erheben oder die Angelegenheit weiterverfolgen wolle, werde die Polizei keine weiteren Maßnahmen ergreifen, weshalb die Angelegenheit als erledigt gelte.

Der Polizeichef von Pattaya warnte jedoch die Nachtlebenbetreiber, dass sie im Falle eines aggressiven oder konfrontativen Kunden niemals den Touristen schlagen, sondern sofort die Polizei um Hilfe rufen sollten.