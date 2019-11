Von: Redaktion DER FARANG | 30.11.19

PATTAYA: Erneut haben die Räuber zugeschlagen und erneut eine russische Urlauberin beraubt.

Es war der dritte Angriff der beiden Motorradfahrer innerhalb weniger Wochen, und immer waren Russinnen das Opfer. Der jüngste Vorfall ereignete sich am Freitagabend gegen 21.30 Uhr an der Sukhumvit Road in der Nähe der Kreuzung Rong Mai Kheet. Die beiden Männer näherten sich auf einem Motorrad der 41--jährigen Frau, und der Sozius griff nach der lila Tasche der Touristin. Darin befanden 700 Baht und ein Handy. Bei dem Überfall stürzte die Frau zu Boden und wurde am Knie verletzt. Sanitäter behandelten die Russin vor Ort.



Die Polizei appelliert an Touristinnen, wenn eben möglich nachts auf eine Tragetasche zu verzichten. Sollte es zu einem Überfall kommen, die Tasche nicht festhalten. Die Gefahr ist groß, dass sich die Besitzerin beim Sturz erheblich verletzt. In Bangkok wurde vor Jahren eine Frau bei einem Taschenraub tödlich verletzt.