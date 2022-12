PATTAYA: Am Samstag führte die Polizei in den frühen Morgenstunden eine Razzia in einem Nachtclub in der Walking Street durch, der nach dem Einsetzen der gesetzlichen Sperrstunde geöffnet war sowie Alkohol ausschenkte und die in Thailand verbotenen Shisha-Pfeifen an seine Gäste verkaufte.

Eine gemischte Einsatztruppe der Stadtpolizei Pattaya und der Provinzpolizei Chonburi führten am Samstag (3. Dezember 2022) gegen 03.00 Uhr eine Razzia im „Flexx Club“ in der Pattaya Walking Street im Süden der Stadt durch.

Der stellvertretende Kommandant der Provinzpolizei Chonburi, Pol. Col. Jakkapan Kittisiriphonkun, sagte gegenüber der Presse: „Mehr als 150 Thais und Ausländer wurden in dem Nachtclub beim Trinken und Tanzen aufgegriffen. Einige von ihnen konsumierten Shisha-Pfeifen, was in Thailand zum Schutz der Gesundheit verboten ist, da der Rauch Lungenprobleme verursachen kann. Die Pässe der Ausländer und die thailändischen ID-Cards wurden kontrolliert.“

Pol. Col. Jakkapan führte fort: „Der Manager des Nachtclubs, dessen Identität wir der Presse noch nicht mitgeteilt haben, wurde auf die Polizeistation von Pattaya gebracht, wo er befragt und vernommen wurde. Wir haben 16 Sets Shisha-Pfeifen beschlagnahmt. Der Manager wird beschuldigt, einen Vergnügungsort nach dem Einsetzen der gesetzlichen Sperrstunde um 02.00 Uhr morgens geöffnet, Alkohol nach der gesetzlichen Zeit verkauft und illegal Shisha-Pfeifen verkauft zu haben.“

Immer wieder gerät der Flexx Club wegen Vesrtößen in die Schlagzeilen. Erst am 24. Juli 2022 führten die Stadtpolizei von Pattaya und Beamte der Drogenkontrollbehörde (ONCB) eine Razzia in dem Nachtclub in der Walking Street durch.