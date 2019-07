Von: Björn Jahner | 13.07.19

PATTAYA: In den letzten Wochen häufen sich die Meldungen über Personen, die splitternackt durch das Stadtgebiet von Pattaya wandern und sich dabei keiner Schuld bewusst sind.

So erst wieder geschehen am Freitag in Jomtien, als ein Mann völlig unbekleidet auf Höhe zur Soi 7 in den Verkehr lief und sich Passanten auf der Strandpromenade näherte. Polizisten, die zufällig vor Ort waren, gelang es schließlich, den Nackedei einzufangen (und zu bekleiden).