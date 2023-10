PATTAYA: Am Sonntag (8. Oktober 2023) kam es am Skatepark am Bali-Hai-Pier in Süd-Pattaya in den frühen Morgenstunden erneut zu einer gewaltsamen Auseinandersetzung zwischen zwei rivalisierenden, einheimischen Jugendbanden. Ein Jugendlicher verlor dabei einen Finger, zwei weitere wurden verletzt.

Die Täter entkamen, aber drei Verletzte wurden ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei sicherte Helme und ein Messer als Beweismittel. Augenzeugen schilderten den Konflikt, der auf unaufgelöste Spannungen zurückging. Trotz Sperrzeiten betreten Jugendliche weiterhin heimlich den Park, was zu Gewaltausbrüchen führt. Dieser erneute Vorfall von eskalierender Jugendgewalt in Pattaya dürfte zu strengeren Sicherheitsmaßnahmen im Skatepark und möglicherweise zu nächtlichen Ausgangssperren für Jugendliche führen.