Erneut Journalist getötet

Städtische Polizeibeamte überwachen die Gegend, in der der Journalist Heber Lopez Vasquez in Salina Cruz, Bundesstaat Oaxaca, ermordet wurde. Foto: epa/Luis Villalobos

OAXACA: In Mexiko ist erneut ein Journalist getötet worden - der fünfte bereits in diesem Jahr. Heber López wurde am Donnerstag in der Stadt Salina Cruz erschossen, wie die Generalstaatsanwaltschaft des südlichen Bundesstaates Oaxaca in der Nacht auf Freitag mitteilte. Zwei mutmaßliche Täter seien gefasst worden.

Der 39-Jährige war Leiter des Online-Portals «Noticias Web». Er galt der Zeitung «El Universal» zufolge als kritische Stimme in Bezug auf Unregelmäßigkeiten in der Stadtverwaltung und deren Beamten.

«Wir schließen nicht aus, dass diese Tat mit seiner Arbeit als Journalist zu tun haben könnte», sagte der Generalstaatsanwalt Arturo Peimbert Medien zufolge. «Möglicherweise gibt es auch einen Drahtzieher. Wir werden alles tun, um herauszufinden, was das Motiv war».

Mexiko war 2021 nach Angaben der Organisation «Reporter ohne Grenzen» zum dritten Mal in Folge das gefährlichste Land für Journalisten. Demnach wurden in dem nordamerikanischen Staat im Jahr 2021 sieben Journalisten im Zusammenhang mit ihrer Arbeit getötet. Oft gehen nach Angaben der Organisation «Article 19» korrupte örtliche Politiker und Drogenkartelle gegen die Presse vor.

Nach Angaben der Regierung werden mehr als 90 Prozent der Angriffe und Morde an Journalisten und Aktivisten in Mexiko nicht aufgeklärt oder bestraft. Staatspräsident Andrés Manuel López Obrador stellt kritische Journalisten immer wieder öffentlich als Lügner dar.