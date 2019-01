Von: Björn Jahner | 20.01.19

PATTAYA: Das Thai Garden Resort in Nord-Pattaya wurde zum neunten Mal in Folge mit dem begehrten „Gold Award“ von HolidayCheck ausgezeichnet, in Bezug auf die Anzahl der Buchungen und Bewertungen eines der größten Online-Bewertungs- sowie Buchungsportale Deutschlands.

So sieht er aus: der HolidayCheck Gold Award.

​Das dort ausgewiesene Ranking basiert auf Beurteilungen von Gästen, die auch tatsächlich im Resort gewohnt haben sowie der Performance des Hotels im Allgemeinen in den letzten neun Jahren. In Thailand erhielten nur fünf Hotels diese prestigeträchtige Auszeichnung.

René Pisters, seit 18 Jahren Generalmanager des Hotels, nutzte den Anlass, um sich beim gesamten Personal zu bedanken. Er betonte, dass die Auszeichnung das Ergebnis einer guten Teamarbeit sei, die nur erreicht werden kann, wenn alle Angestellten an einem Strang ziehen und mit Herz und Seele dabei sind. Besonderer Dank gilt natürlich auch den Gästen, die über die letzten Jahre regelmäßig ihre Bewertungen veröffentlichten und somit die Auszeichnung erst ermöglichten.

Infos: www.thaigarden.com.