Von: Redaktion (dpa) | 06.03.20

WOLFENBÜTTEL/MÜNCHEN: Hubschrauber der Luftrettung eilen in Notfällen an die entlegensten Orte - auf Inseln oder in Bergtäler. Zuletzt waren es fast 54.000 Einsätze. Bei aller Routine muss die Besatzung oft improvisieren.

Einen ersten Flug haben die Helfer an diesem Morgen schon hinter sich - doch mehr als den Tod eines Patienten festzustellen blieb ihnen nicht übrig. Für die Besatzung von «Christoph 30» in der ADAC-Luftrettungsstation Wolfenbüttel gehören solche Einsätze zum Alltag. «Wir sind meist zügiger vor Ort und können nahezu überall landen», beschreibt Stationsleiter Christian Schälicke die zentralen Vorteile der Luftrettung.

«Christoph 30» ist einer von mehr als 50 gelben Rettungshubschraubern an 37 ADAC-Stationen. Im vergangenen Jahr starteten solche Helikopter des Autofahrerclubs zu genau 53.967 Einsätzen, 389 Flüge weniger als 2018, wie die Organisation am Donnerstag in München mitteilte. Damit waren die Rettungshubschrauber im Schnitt zu 150 Notfällen täglich unterwegs. Die Luftrettung des ADAC startet neben Deutschland auch von Stationen in Österreich oder den Niederlanden.

Ortstermin Wolfenbüttel: Nach der Landung neben dem Klinikum macht sich das dreiköpfige Team - bestehend aus einem Piloten, einem Notarzt und einem Sanitäter - schnell wieder bereit. Jederzeit kann die Leitstelle erneut zum Einsatz rufen. Eine Verbrennung nennt Notarzt Tobias Jüttner als klassischen Fall für die Luftretter, weil die Patienten dabei oft schnell zu Spezialisten geflogen werden müssten.

Mit 32 Prozent gingen die meisten Flüge der ADAC-Luftrettung 2019 zu Verletzungen nach Unfällen, 29 Prozent waren Notfälle des Herz-Kreislauf-Systems wie Herzinfarkte. Die Liste der Einsatzorte nach Bundesländern führt Bayern mit rund 12.500 Einsätzen an. Dahinter folgen Rheinland-Pfalz mit rund 8.000, Nordrhein-Westfalen mit etwa 6.000 und Niedersachsen mit rund 5.600 Einsätzen.

Zuständig für die Luftrettung in Deutschland sind die Länder. In ihrem Auftrag werden die Hubschrauber beispielsweise auch von der DRF Luftrettung oder der Johanniter-Unfall-Hilfe betrieben. Die Kosten der Luftrettung für 2019 beziffert etwa das niedersächsische Innenministerium mit 23,1 Millionen Euro, die von den Krankenkassen getragen wurden.

Falls nötig, sind die Maschinen laut ADAC innerhalb von zwei Minuten startklar. Der Einsatzradius beträgt in der Regel 50 bis 70 Kilometer. Oft eilen die Retter in die entlegensten Orte - auf Inseln oder in Bergtäler - und häufig zu blockierten Autobahnen.

Aus Sicht der ADAC-Helfer sind für den Job vor allem Erfahrung und Routine nötig. Alle Piloten, Ärzte und Sanitäter seien besonders geschult und würden ständig fortgebildet. «Für jeden Schritt brauchen wir einen kühlen Kopf, um eine gute Teamentscheidung zu treffen», sagt der Wolfenbütteler Stationsleiter Schälicke. Oft müssten die Retter improvisieren, auch weil ihre Einsatzmöglichkeiten häufig vom Wetter abhängen.

Bundesweit beschäftigt die Luftrettung des ADAC nach eigenen Angaben fast 1.100 Mitarbeiter, darunter rund 160 Piloten, etwa 250 Notfallsanitäter und rund 600 Notärzte. In diesem Jahr feiert sie ihr 50-jähriges Bestehen, nachdem im November 1970 in München «Christoph 1» den Dienst aufgenommen hatte. Mittlerweile gibt es laut ADAC bundesweit mehr als 80 Luftrettungsstandorte, an denen die Hubschrauber den Namen «Christoph» tragen - benannt nach dem Schutzpatron der Reisenden.