Erneut Erdbeben in Mexiko - Zwei Tote mitten in der Nacht

Von: Redaktion DER FARANG | 22.09.22

MEXIKO-STADT: Wenige Tage nach einem heftigen Erdbeben in Mexiko hat ein Nachbeben mitten in der Nacht zwei weitere Menschenleben gefordert. Das sagte Mexikos Präsident Andrés Manuel López Obrador am frühen Donnerstagmorgen (Ortszeit) in einer kurzen Videoansprache auf Twitter. Bereits am Montag waren bei einem Erdbeben der Stärke 7,7 zwei Menschen gestorben.

Das Zentrum des jüngsten Bebens der Stärke 6,9 lag an der Pazifikküste im Bundesstaat Michoacán, wie das nationale Seismologische Institut mitteilte. Die US-Behörde USGS gab die Stärke mit 6,8 an. Das Nachbeben überraschte die Menschen um 01.06 Uhr Ortszeit, als die meisten bereits schliefen.

Nach dem Erdbeben vom Montag - genau am Jahrestag der starken Beben von 2017 und 1985 - registrierte das Seismologische Institut mehr als 1200 Nachbeben, die in mehreren Bundesstaaten zu spüren waren.

Mexiko sowie die ganze Westküste Süd-, Mittel- und Nordamerikas liegen auf dem Pazifischen Feuerring. Das ist die geologisch aktivste Region der Welt. Dort ereignen sich 90 Prozent aller Erdbeben weltweit.