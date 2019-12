Erneut Bombendrohungen in Moskau

MOSKAU (dpa) - Die Serie anonymer Bombendrohungen in der russischen Hauptstadt Moskau geht weiter.



Zu Wochenbeginn waren fünf Bahnhöfe und alle Flughäfen der Millionenmetropole betroffen, wie die Staatsagentur Tass am Montag unter Berufung auf Sicherheitskreise meldete. Der Flugverkehr lief zunächst weiter. Bomben wurden nicht gefunden. Die Drohungen seien auch bei mehreren Gerichten, mehr als zehn Schulen und ein Kinderkrankenhaus eingegangen.

Seit mehr als zwei Jahren gehen in ganz Russland regelmäßig anonyme Nachrichten über angebliche Bomben ein. Bislang hat sich keine der Drohungen bewahrheitet, Bomben wurden nirgendwo entdeckt. Die Hintergründe sind unklar. In vielen Fällen seien die Drohungen per E-Mail verschickt worden, heißt es. Die Ermittler glauben, dass sie aus dem Ausland versandt wurden. Beweise dafür gab es aber bislang nicht.

In Moskau musste die Polizei zuletzt wieder verstärkt solchen Drohungen nachgehen. Betroffen davon waren auch Einkaufszentren und Kindergärten. Seit Ende November wurden den Berichten zufolge mehr als 2.000 Gebäude nach Drohungen auf Sprengstoff hin untersucht. Mehr als 300.000 Menschen seien in Sicherheit gebracht worden.