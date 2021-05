BANGKOK: Thailand meldete am Sonntag den zweiten Tag in Folge 21 Todesfälle und 1.940 neue Coronavirus-Infektionen, womit sich die Zahl der Fälle auf 68.984 und die der Toten auf 245 erhöhte.

Acht Todesfälle gab es in Bangkok, vier in Chiang Mai, je zwei in Chonburi und Lamphun und je einer in den Provinzen Nakhon Pathom, Tak, Rayong, Nakhon Sawan und Udon Thani. Das Alter derjenigen, die dem Virus erlagen, lag zwischen 38 und 88 Jahren. Alle litten an chronischen Krankheiten wie Bluthochdruck, Diabetes, Fettleibigkeit und anderen Komplikationen. Die Infektionsquelle lag meist in der Familie und durch Kontakt mit einem Patienten. Bangkok führte erneut die Liste der meisten Fälle mit 539 an, gefolgt von 278 in Nonthaburi und 145 in Samut Prakan.

Gemeldete Neuinfektionen:



14. April - 2.839



25. April - 2.438



26. April - 2.048



27. April - 2.179



28. April - 2.012



29. April - 1.871



30. April - 1.583



01. Mai - 1.891



02. Mai - 1.940