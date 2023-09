Von: Björn Jahner | 26.09.23

BANGKOK: Premierminister Srettha Thavisin wird am Mittwoch (27. September 2023) eine Sitzung der Polizeikommission leiten, in der der neue Chef der Nationalen Polizei aus vier Kandidaten ausgewählt wird, darunter auch der umstrittene stellvertretende Polizeigeneralkommissar Pol. Gen. Surachate „Big Joke“ Hakparn.

Srettha ist von Amts wegen Vorsitzender der Polizeikommission gemäß dem Königlich Thailändischen Polizeigesetz. Die Sitzung der Kommission ist für 13.30 Uhr im Sriyanonda-Auditorium im zweiten Stock des RTP-Gebäudes 1 im Polizeipräsidium angesetzt.

Der ehemalige Premierminister Prayut Chan-o-cha hatte erklärt, dass er die Aufgabe der Ernennung des neuen Polizeichefs seinem Nachfolger überlassen habe.

Am 30. August 2023 hatte Polizeigeneral Damrongsak Kittiprapas, der Ende dieses Monats als Polizeichef in den Ruhestand gehen wird, ein Rundschreiben an vier seiner Stellvertreter geschickt, in dem er sie im Interesse einer guten Regierungsführung darüber informierte, dass der neue Premierminister seinen Nachfolger aus einem von ihnen auswählen würde.

Bei den vier Stellvertretern handelt es sich um folgende Personen, die nicht nach ihrem Alter, sondern nach ihrer beruflichen Laufbahn geordnet sind: