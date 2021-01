Ermittlungsverfahren nach brutalem Angriff auf Jugendlichen in Paris

PARIS: In einem Pariser Geschäftsviertel wird ein Jugendlicher brutal verprügelt. Wegen schwerer Verletzungen wird er in ein künstliches Koma versetzt. Nun hat die Justiz weitere Schritte gegen die Verdächtigen eingeleitet.

Gut zwei Wochen nach dem brutalen Angriff auf einen Jugendlichen in Paris hat die Justiz ein Ermittlungsverfahren gegen neun Verdächtige eingeleitet. Wie die Deutschen Presse-Agentur am Sonntag aus Justizkreisen erfuhr, wird ihnen unter anderem versuchter Mord und Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung vorgeworfen. Vier Jugendliche und ein Erwachsener kamen demnach in Untersuchungshaft. Die vier weiteren Verdächtigen wurden unter Justizaufsicht gestellt.

Die Pariser Staatsanwaltschaft hatte am Samstag bestätigt, dass die Untersuchungen in dem Fall in die Hände eines Ermittlungsrichters gelegt wurden. Die Eröffnung eines förmlichen Ermittlungsverfahrens bedeutet nun, dass die Ermittler schwerwiegende oder übereinstimmende Beweise für ein Fehlverhalten sehen. Ob es am Ende der Ermittlungen zu einem Strafprozess kommt oder das Verfahren wieder eingestellt wird, entscheidet ein Ermittlungsrichter. Die neun Verdächtigen waren Mitte der Woche festgenommen worden.

Der Fall hatte in Frankreich für Entsetzen gesorgt. Ein 15-Jähriger war Mitte Januar im Pariser Geschäftsviertel Beaugrenelle brutal zusammengeschlagen worden. Das Video einer Überwachungskamera zeigt den Übergriff, bei dem die Angreifer auf eine am Boden liegende Person unter anderem mit Baseballschlägern einschlagen und diese mit Füßen treten. Wegen der starken Verletzungen war der Jugendliche im Krankenhaus in ein künstliches Koma versetzt worden, aus dem er am vergangenen Wochenende erwachte.

Der Hintergrund der Tat ist noch unklar. Französische Medien berichteten, dass es sich bei dem Angriff um einen Konflikt zwischen Banden handeln könnte. Nach Bekanntwerden des Falls hatten unter anderem Prominente Kraft und gute Besserung gewünscht. Der französischen Nachrichtenagentur AFP zufolge hatte auch der Präsidentenpalast mit der Mutter des 15-Jährigen gesprochen.