Ermittlungen wegen möglichen Missbrauchs an Urlauber-Kind am Arlberg

Die österreichische Polizei am Tatort in Bregenz. Foto: epa/Dietmar Stiplovsek

BREGENZ: Die Polizei in Österreich ermittelt wegen des Verdachts des sexuellen Missbrauchs eines Dreijährigen in dem bekannten Skiort Lech am Arlberg. «Die vorhandenen Erkenntnisse zum mutmaßlichen Tathergang und einer potenziell tatverdächtigen Person werden derzeit gründlich geprüft», teilte die Landespolizeidirektion Vorarlberg am Freitag mit.

Der Vater des Kindes und der Anwalt der Familie erklärten gegenüber der österreichischen Nachrichtenagentur APA, dass das Kind in der zweiten Januarwoche während eines Skiurlaubs in Lech von einem Mitarbeiter einer Skischule sexuell missbraucht worden sein könnte. Nach der Rückkehr nach Wien sei es dem Jungen körperlich zusehends schlechter gegangen, und er habe seinen Eltern von einem Übergriff berichtet.