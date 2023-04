Von: Björn Jahner | 04.04.23

RATCHABURI: Die Wahlkommission der Provinz Ratchaburi wurde am Montag (3. April 2023) ersucht, umgehend zu entscheiden, ob ein Kandidat der Palang Pracharath, Chaithip Kamonpanthip, von der Teilnahme an den Parlamentswahlen am 14. Mai 2023 ausgeschlossen werden sollte, nachdem er beim Kartenspielen im Parlament erwischt worden war.

Khun Chaithip, ein ehemaliger Abgeordneter der Demokraten, der jetzt im Wahlkreis 3 der Westprovinz für Palang Pracharath kandidiert, wurde in einem Video, das sich im Internet verbreitet hat, beschuldigt, im vergangenen Januar, als er noch Abgeordneter des drittgrößten Koalitionspartners war, mit anderen in einem Raum des Parlaments Karten gespielt zu haben.

Nach Angaben einer Gruppe von Universitätsstudenten, die die Petition gegen Chaithip eingereicht haben, wird die Niederlassung der Wahlkommission in Ratchaburi in Kürze entscheiden, ob das Kartenspiel des ehemaligen demokratischen Abgeordneten an einem so hoch angesehenen Ort einen Verstoß gegen den ethischen Verhaltenskodex für Gesetzgeber darstellt, was dazu führen könnte, dass der mutmaßliche Übeltäter bei der kommenden Wahl nicht mehr antreten darf.

Die Beamten des Wahlbüros in der Provinz lehnten eine Stellungnahme ab und nahmen die Petition lediglich zur Prüfung entgegen, obwohl der betreffende Kandidat sich bereits für die Wahl beworben hat.

Khun Chaithip wurde bei den Nachwahlen im vergangenen Jahr zum Abgeordneten gewählt und ersetzte die frühere Palang Pracharath-Abgeordnete Pareena Kraikupt, die vom Verfassungsgericht abgesetzt und auf Lebenszeit aus der Politik verbannt wurde, weil sie wegen des Eingriffs in ein Waldreservat in ihrem früheren Wahlkreis Ratchaburi verurteilt wurde.