Von: Redaktion DER FARANG | 12.03.24

Eine Untersuchung wurde eingeleitet, um Vorwürfe der Landaneignung im Khao Yai Nationalpark zu prüfen. Es besteht ein fester Entschluss der Behörden, Grundstücke, die illegal auf Flächen für landlose Bauern errichtet wurden, zurückzufordern und alle in den Skandal verwickelten Beamten zu bestrafen.

Dieser Schritt folgt auf ein Treffen zwischen Thanadon Suwannarit, einem Berater des Ministers für Landwirtschaft und Genossenschaften, Thamanat Prompow, und Theppasu Bavornchotidara, dem Generalsekretär des Amtes für Geldwäschebekämpfung (Amlo). Das Duo diskutierte die Bildung eines gemeinsamen Ausschusses zur Bekämpfung von Korruption im landwirtschaftlichen Sektor.

Die Untersuchung des Ministeriums ergab, dass zahlreiche Bauern gegen Vorschriften im Zusammenhang mit der Nutzung von Sor Por Kor-Land am Rande des Parks verstoßen haben. Diese Verstöße umfassen unrechtmäßige Bodenaushub für geschäftliche Zwecke und den Verkauf dieser Grundstücke an Parteien, die nicht berechtigt sind, sie zu bewohnen.

Als Reaktion darauf berichtete Thanadon, dass das Ministerium und Amlo Strategien entwickeln, um Grundstücke, die in die illegale Nutzung oder Übertragung von Sor Por Kor-Grundstücken verwickelt sind, zu beschlagnahmen. Er erwähnte insbesondere zwei Beamte des Amtes für die Reform von Agrarland (Alro) in Tambon Moosi, die im Bezirk Pak Chong von Nakhon Ratchasima an der illegalen Zuteilung von Sor Por Kor-Grundstücken beteiligt sein sollen.

Er enthüllte, dass Haftbefehle für die beiden Beamten unmittelbar bevorstehen, und dass sieben weitere Beamte zur Befragung in dem Fall vorgesehen sind. Das Ministerium habe drei Sor Por Kor-Grundstücke entdeckt, die derzeit von einem großen Unternehmen genutzt werden.

Diese Entdeckung hat eine laufende Untersuchung ausgelöst, bei der das Ministerium und Amlo zusammenarbeiten, um die finanziellen Transaktionen des Unternehmens zu verfolgen.

Darüber hinaus erklärte Thanadon, dass fünf Bauern, Inhaber der Sor Por Kor-Grundstücksurkunden, ebenfalls von der Polizei befragt werden. Er fügte jedoch hinzu, dass bisher keine politische Verbindung entdeckt wurde.

Der Generalsekretär von Alro, Vinaroj Sapsongsuk, enthüllte, dass Amlo ein Unterkomitee bilden wird, um mit der Kommission zur Bekämpfung von Korruption im öffentlichen Sektor, der Generalstaatsanwaltschaft, der königlich-thailändischen Polizei und anderen Behörden zur Erleichterung des Informationsaustauschs zusammenzuarbeiten. Alro wird auch eine Liste der Empfänger von Sor Por Kor-Grundstücksurkunden zur öffentlichen Prüfung erstellen, berichtete die Bangkok Post.

Vinaroj sagte auch: "Wir werden auch ein Unterkomitee auf Distriktebene bilden, um die Beteiligung der Bewohner zur Gewährleistung von Transparenz bei der Inspektion zu fördern."

Der Khao Yai Nationalpark, einer der größten und ältesten Nationalparks in Thailand, ist für seine vielfältige Flora und Fauna bekannt. Er wurde 1962 gegründet und erstreckt sich über vier Provinzen. Der Park ist Teil des Dong Phaya Yen-Khao Yai Waldkomplexes, der zum UNESCO-Welterbe gehört.