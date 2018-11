Von: Redaktion DER FARANG | 02.11.18

Innenminister Herbert Kickl (im Bild) und der rechten Regierungspartei FPÖ wurde nach den Hausdurchsuchungen vorgeworfen, dass sie sich mit der umstrittenen Maßnahme mehr Macht in der Behörde verschaffen wollten. Foto: epa/Alex Halada

WIEN (dpa) - Die strafrechtlichen Ermittlungen gegen den Chef des österreichischen Bundesamts für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT) werden eingestellt. Wie die Oberstaatsanwaltschaft in Wien am Freitag mitteilte, konnte der Anfangsverdacht gegen BVT-Direktor Peter Gridling nicht erhärtet werden. Gridling war verdächtigt worden, das Löschen von sensiblen Daten nicht ordnungsgemäß veranlasst zu haben.

«Am Ende des Tages hat sich der Anfangsverdacht nicht bestätigt», zitiert die österreichische Nachrichtenagentur APA den Sprecher der Oberstaatsanwaltschaft, Michael Klackl. Gridling hatte die Anschuldigungen gegen ihn stets vehement bestritten. Gegen einige Beamte der Behörde wird weiter ermittelt.

Das 2002 gegründete BVT ist einer von drei Nachrichtendiensten in Österreich. Es analysiert unter anderem Gefahren durch extremistische Strömungen wie radikalen Islamismus und Rechtsextremismus. Ende Februar war es in der Behörde und in Privatwohnungen ranghoher Mitarbeiter zu einer Razzia gekommen. Dabei waren große Datenmengen sichergestellt worden. Das Oberlandesgericht stellte im August jedoch fest, dass die Hausdurchsuchungen größtenteils unverhältnismäßig waren.

Innenminister Herbert Kickl und der rechten Regierungspartei FPÖ wurde nach den Hausdurchsuchungen vorgeworfen, dass sie sich mit der umstrittenen Maßnahme mehr Macht in der Behörde verschaffen wollten. Inzwischen beschäftigt sich ein Untersuchungsausschuss des Parlaments mit dem Thema.