PHUKET: Die Behörden von Phuket haben eine Untersuchung eingeleitet, nachdem ausländische Touristen dabei beobachtet wurden, wie sie aus einem Van, den sie über eine Fahrdienstvermittlungs-App bestellt hatten, herausgedrängt wurden.

Ein Video von dem Vorfall wurde in sozialen Netzwerken geteilt und heftig kritisiert. Auf dem vom Fahrer des Vans aufgenommenen Clip ist zu sehen, wie ein Mann in einem schwarzen Hemd den Van blo­ckiert und vier Touristinnen in der Nähe des Rassada-Piers in Phukets Stadtteil Mueang zum Aussteigen zwingt.



Der Fahrer versucht, mit dem Mann zu verhandeln, der darauf besteht, dass die Touristinnen seinen Taxiservice am Pier benutzen. Die Auseinandersetzung endet damit, dass der Fahrer die Touristen auffordert, auszusteigen, und sich dafür entschuldigt, dass er sie nicht befördern kann.



Der Leiter des Verkehrsamtes von Phuket Atcha Buachan sagte zwischenzeitlich der Presse, der Vorfall sei auf einen Streit zwischen dem Fahrer des Vans und einem Taxifahrer am Pier zurückzuführen.



Khun Atcha führte fort, der Van-Fahrer habe den Touristen über Lautsprecher mitgeteilt, dass er sie nicht am Pier abholen könne, da dort eine „Taxi-Mafia“ operiere. Er forderte die Touristen auf, zu seinem Van zu kommen, der außerhalb des Pier-Bereichs geparkt war. Dies verärgerte den Taxifahrer, der sich dem Van näherte, ihm den Weg versperrte und die Touristen zum Aussteigen zwang.



Khun Atcha fügte hinzu, der Taxifahrer sei vorgeladen worden, um im Verkehrsbüro eine Aussage zu machen. Die Polizeistation Mueang Phuket wurde benachrichtigt und hilft bei der Untersuchung des Vorfalls.



Der beschuldigte Taxifahrer wies zwischenzeitlich den Mafia-Vorwurf zurück.