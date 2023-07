Ermittlungen gegen Ballermann-Türsteher nach Attacke auf Deutsche

Von: Redaktion (dpa) | 05.07.23

PALMA: Nach einem mutmaßlichen Angriff auf mehrere deutsche Touristen hat die Polizei auf Mallorca Ermittlungen gegen Türsteher eines bekannten Biergartens am Ballermann aufgenommen. Grundlage der Ermittlungen sei ein Video, das am Montag von der «Mallorca Zeitung» (MZ) veröffentlicht worden sei, sagte ein Sprecher der Polizei am Mittwoch dem Regionalblatt. Eine Anzeige liege jedoch nicht vor, hieß es. Die zuständigen Behörden der spanischen Urlaubsinsel bestätigten auf Anfrage diese Informationen.

Die Videoaufnahmen stammen nach Angaben der MZ bereits vom 15. Juni, wurden der Zeitung aber erst am Montag von einem Augenzeugen zugespielt. Darauf ist zu sehen, wie mehrere vom Blatt als Türsteher identifizierte Männer mutmaßliche Urlauber brutal attackieren. Eines der Opfer bekommt einen Faustschlag ins Gesicht, ein am Boden liegender Mann wird getreten. Die mit Schlagstöcken bewaffneten Angreifer verfolgen dann ihre Opfer durch die Straßen. Filmende Passanten wiesen sie an, keine Videoaufnahmen zu machen.

Der Grund für das brutale Vorgehen: Zwei der Urlauber sollen das Rauchverbot im Lokal missachtet und auf Ermahnungen des Personals nicht reagiert haben. Bei den Touristen handelt es sich nach Angaben der «Mallorca Zeitung», die sich auf Augenzeugen beruft, um Fußballer eines Vereins aus dem Schwarzwald. Die Opfer haben sich bislang aber nicht zu Wort gemeldet und wurden nach Angaben der Behörden auch noch nicht identifiziert. Es ist darüber hinaus zu vermuten, dass sie inzwischen in die Heimat zurückgeflogen sind.

Das erschwert nun die Ermittlungen. «Es ist aber schwierig, da wir die Opfer nicht kennen und uns keine Anzeigen vorliegen. Wir müssen nun auswerten, inwiefern Körperverletzung vorliegt», wurde ein Polizei-Sprecher von der «Mallorca Zeitung» zitiert. Er bat darum, dass sich die Opfer bei den Behörden melden. «Sie können auch die Polizei in Deutschland aufsuchen. Durch die internationale Zusammenarbeit wird der Fall dann an uns weitergeleitet.»

Der Biergarten in der sogenannten Schinkenstraße, für das die Türsteher den Berichten zufolge arbeiten, hatte bis Mittwoch auch auf Anfrage keine Stellungnahme abgegeben. Die «Mallorca Zeitung» will aber erfahren haben, dass das Lokal einen der Männer entlassen habe, der auf dem Video prügelnd zu sehen sei.