Foto: The Nation

BANGKOK: Die Zahl der Beamten der Einwanderungspolizei, die verdächtigt werden, dass sie chinesischen Gangstern beim illegalen Aufenthalt in Thailand geholfen haben, ist von 80 auf 110 gestiegen, gab Thailands stellvertretender Chef der Nationalen Polizei, General Surachate „Big Joke“ Hakparn, am Montag (13. Februar 2023) gegenüber der Presse bekannt.

„Big Joke“ sagte auf einer Pressekonferenz, dass sein Untersuchungsteam bereits Beschwerden bei der Polizei gegen die Verdächtigen eingereicht habe und das Verfahren noch in dieser Woche abgeschlossen sein werde.

Letzten Monat sagte „Big Joke“, dass 80 Verdächtige, darunter drei Generäle, die seine ehemaligen Klassenkameraden an der Polizeiakademie waren, zur Anhörung vorgeladen wurden. Die Vorwürfe lauteten unter anderem auf Amtsmissbrauch und Bestechungsgelder.

Im November wurde eine landesweite Untersuchung eingeleitet, nachdem der ehemalige Massagesalon-Magnat und Politiker Chuwit Kamolvisit als „Whistleblower“ in Erscheinung trat und Informationen über angebliche chinesische Triaden, die in Thailand operieren, geliefert hatte.

Der Hinweis führte schnell zu einem Haftbefehl gegen den mutmaßlichen Triadenboss Chaiyanat „Tuhao“ Kornchayanant, einen chinesischen Staatsbürger, der durch die Heirat mit einer hohen thailändischen Polizeibeamtin die thailändische Staatsbürgerschaft erhalten hatte.

„Big Joke“ wiederholte am Montag, dass die mutmaßlich korrupten Einwanderungsbeamten rund 3.000 chinesischen Staatsangehörigen im Nordosten und mehr als 1.000 im Norden in den Jahren 2020 und 2021 Studenten- und andere Visa ausgestellt hätten, die es ihnen erlaubten, in Thailand zu bleiben und illegale Geschäfte zu tätigen.

Nach Aussage von „Big Joke“ hätten einige Einwanderungsbeamte zugelassen, dass ihre Namen als Gründungsmitglieder einiger Stiftungen registriert wurden.

Zu Berichten, wonach sich einige Verdächtige bei der Königlich Thailändischen Polizei über unfaire Ermittlungen beschwert hätten, sagte „Big Joke“, dass er bereit sei, sich einer Untersuchung zu stellen, wenn der Chef der Nationalen Polizei ein Gremium einsetze, das gegen ihn ermittelt.

Er betonte, dass alle seine Arbeiten und Operationen rechenschaftspflichtig seien und überprüft werden könnten.