Von: Redaktion DER FARANG | 15.02.20

Foto: The Nation

BANGKOK: Um mehr Autofahrer auf die Schiene zu bringen, Staus zu verkürzen und die Luftverschmutzung in der Hauptstadt zu reduzieren, will der Betreiber des Airport Rail Link die Fahrpreise außerhalb der Hauptverkehrszeichen auf bis zu 25 Baht begrenzen.

Außerhalb der Hauptverkehrszeiten heißt von 5.30 bis 7 Uhr, 10 bis 17 Uhr und 20 Uhr bis Mitternacht. Dem Vorschlag will die Leitung der staatlichen Eisenbahngesellschaft in der kommenden Woche zustimmen. Die ermäßigten Fahrpreise sollen ab März gelten. Der Airport Rail Link fährt vom Bahnhof Phya Thai in der Innenstadt bis zum Flughafen Suvarnabhumi.