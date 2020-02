Von: Djero Holandan | 27.02.20

Der Kakteengarten befindet sich in einem pavillonähnlichen, gläsernen Gewächshaus. Fotos: Phuket Botanic Garden

PHUKET: In einer Nebenstraße im Außenbezirk von Chalong liegt der botanische Garten der Urlaubsinsel und ist trotz Beschilderung nicht ganz so leicht zu finden. Der Eintritt beträgt 500 Baht für Erwachsene, was nach Ansicht der meisten Besucher als überteuert eingestuft wird.

Der Garten ist architektonisch reizvoll angelegt, die Aufteilung der Anlage ist eher verspielt und zufällig als geordnet und streng. Sie besteht aus insgesamt 30 verschiedenen Zonen. Über die Ausstattung des Gartens, seine Auswahl und Breite, sowie seine Pflege und den jeweiligen Zustand gehen die Meinungen der Besucher auseinander.

Locker-leichte Aufteilung

Die meisten Pflanzen werden mit ihrem lateinischen Namen erklärt, an einigen Exemplaren vermisst man jedoch diese Information.

Schön und naturgetreu angelegt ist der künstliche Dschungel, inkl. einem wirkungsvollen Wasserfall, der in einen gar nicht so kleinen See mündet.

Der englische und auch der japanische Garten stellen sich so dar, wie man es erwartet.

Seinen Reiz und seine besondere Ausstrahlung entfaltet der Orchideenpavillon nur, wenn es eine entsprechende Anzahl der faszinierenden Blüten zu bewundern gibt, was aber leider nicht immer der Fall ist.

Viel Freude und entsprechende Aufmerksamkeit beim Betrachten ruft der kleine, aber außerordentlich feine Bonsai-Garten mit seinen eleganten Miniaturgewächsen hervor.

Im Farm-Garten wird die Landwirtschaft des Landes vorgestellt, etwa am Beispiel des Reisanbaus.

Der herrlich grüne Palmengarten beherbergt unterschiedliche Palmengewächse, darunter auch seltene Exemplare.

Der Kräutergarten war bei unserem Besuch in einem vernachlässigten und deshalb uninteressanten Zustand, die Zahl der Kräuter war gering, einige der Exponate wurden eingeschweißt in einer Plastikfolie ausgestellt.

Im Abschnitt Wüste dominieren Kakteen und Sukkulenten als unübersehbare Blickfänge.

Im Bereich des Obstgartens lernen Besucher die beliebtes­ten früchtetragenden Bäume Thailands kennen.

Leider konnte auch der Duftgarten nicht halten, was sein vielversprechender Name ankündigt. Trotz heftigen Schnupperns war in diesem Bereich kein auffallendes Aroma herauszuriechen.

Ungewohnte Dekorationen

Für das europäische Auge ungewohnt und auch nicht so ganz dem Anspruch der Anlage entsprechend, ist der überall anzutreffende, in den Bäumen hängende chinesische Plastik-Nippes. Sehr viel passender und schön anzuschauen sind die Säulen und Statuen, die als Blickfang und Dekoration aufgestellt wurden.

Ein kleines Schmetterlingshaus zeigt im steten Wechsel einige typische Tagfalter Südostasiens.

Ein halbes Dutzend Papageien sind in Single-Haltung in sehr kleinen Käfigen ausgestellt. Vogelfreunde kommen in Phukets Bird Park sehr viel mehr auf ihre Kosten. Eine Reihe von Aquarien und Terrarien vermitteln einen vernachlässigten und ungepflegten Zustand. Viele Besucher kritisieren, dass die Behältnisse zu klein sind und sie bemängeln die stark verschmutzten Scheiben.

Zum Ausruhen und Entspannen lädt ein kleines Café ein. Die Tische stehen neben einem Koi-Teich und wer will, kann Spezial-Futter für die Fische kaufen. Zum botanischen Garten gehört außerdem noch ein Museum und ein Souvenir-Shop, über die es aber nichts zu sagen gibt.