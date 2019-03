Written by: Thomas Maier, dpa | 07/03/2019

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Notizen beim Einkaufen oder Elfmeterschießen: Der Mensch wappnet sich stets gegen das Vergessen. Erinnern ist aber auch für Gesellschaften wichtig. Eine Ausstellung in Frankfurt zeigt, dass das Thema in der Facebook-Kultur eine neue Dimension erhalten hat.

Auf Zetteln sind die Namen von Filmgrößen wie Jean Gabin oder Billy Wilder zu finden - oder einfach die von Familienangehörigen. Karin Schulte hat alles gesammelt, was ihr demenzkranker Vater über mehrere Jahre hinweg aus Angst vor dem Vergessen handschriftlich festgehalten hat. Die Vitrine mit hunderten bunten Zetteln gehört zu den eindrucksvollsten Objekten einer Ausstellung in Frankfurt, die sich vom 7. März bis 14. Juli dem Thema Vergessen und Erinnern widmet.

Bei der nach dem Frankfurter Arzt Alois Alzheimer benannten Krankheit, an der in der Bundesrepublik inzwischen rund 1,7 Millionen Menschen leiden, geht es um individuelles Vergessen. Doch die Ausstellung widmet sich auch dem Gedächtnis von Kulturen oder Nationen, die sich nach traumatischen Erfahrungen mit der Erinnerung schwer tun oder diese ganz verweigern.

Dazu gehören zum Beispiel die Opfer des Holocaust genauso wie die Täter und deren Kinder, die im Nachkriegsdeutschland lange Zeit von den Verbrechen nichts wissen wollten. Die Schau beschäftigt sich aber nicht nur mit den Traumata der Shoah-Opfer, sondern anhand von Kinderzeichnungen auch mit denen von Flüchtlingen, die in den vergangenen Jahren nach Deutschland gekommen sind. Zu sehen sind aus dem Bosnien-Krieg der 1990er Jahre auch ein alter Walkman und eine Adidas-Mütze von Kindern - Leihgaben aus dem War Childhood Museum in Sarajevo.

Im Alltag ist Erinnern für den Menschen oft mit bestimmten Gegenständen verbunden. Zugleich ist es eine kulturelle Technik: Mit Hilfe von Kalendern und Notizen wappnet man sich gegen das Vergessen. In der Ausstellung sind achtlos weggeworfene Einkaufszettel genauso zu sehen wie der berühmte Spickzettel von Nationaltorwart Jens Lehmann aus dem Jahr 2006. Beim Elfmeterschießen im WM-Viertelfinale gegen Argentinien waren darauf die Torecken-Vorlieben der gegnerischen Schützen festgehalten.

Kulturgeschichtlich ist für den Prozess des Erinnerns die Rolle des Bildes aber immer wichtiger geworden. Die Fotos in Familienalben haben das Erinnern an die Vorfahren wachgehalten. Inzwischen hat die digitale Bilderflut die Welt erobert. Fast nichts ist dabei mehr privat - und es geht um das Buhlen um Aufmerksamkeit und gesellschaftliche Anerkennung.

Rund 400 Objekte hat die Ausstellung zum Thema zusammengetragen. Ergänzt wird die Schau von Arbeiten 20 renommierter Künstler, die sich mit dem Thema Erinnerung und Vergessen auseinandersetzen. Darunter sind Kader Attia, Christian Boltanski, Mark Dion oder Hans-Peter Feldmann.

Für die Macher der bemerkenswerten Ausstellung sind Vergessen und Erinnern keine Gegensätze, sondern zwei Seiten einer Medaille. Vergessen wird dabei als notwendiger Filter des Gedächtnisses betrachtet. Vieles wird in der Schau angesichts des komplexen Themas zwangsläufig nur kursorisch gestreift. Nur am Rande geht es um die Debatten in der durchdigitalisierten Gesellschaft, in der Online-Konzerne wie Facebook oder Google alles für immer und ewig festhalten wollen. Also eine ganz neue Form von Erinnerungskultur. «Durch das Internet wird das Recht auf Vergessen als eine neue Tugend entdeckt», stellt dazu der Direktor des Historischen Museums, Jan Gerchow, fest.