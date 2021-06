Foto: Tourism Authority Of Thailand

BANGKOK: Die Arbeitslosenzahlen in der Tourismusindustrie hängen nach Einschätzung von Chamnan Srisawat, Präsident des Tourism Council of Thailand, größtenteils von der Phuket-Sandbox ab. Sollte die Wiedereröffnung Phukets für geimpfte ausländische Urlauber ohne Quarantäne ab Juli und in anderen Urlaubsgebieten ab Oktober erfolgreich verlaufen, würde die Arbeitslosigkeit weniger als 2,5 Millionen betragen.

Sollte die Wiedereröffnung jedoch kaum Touristen anlocken und das Land eine weitere Hochsaison verpassen, könnten in der zweiten Jahreshälfte etwa 3 Millionen Beschäftigte im Tourismusbereich ihren Arbeitsplatz verlieren, von insgesamt 4,3 Millionen Beschäftigten in der Branche, so Chamnan. Ein neuer Virenausbruch würde zu weiteren Rückschlägen führen und die Arbeitgeber veranlassen, Lohnkosten einzusparen.

Um Arbeitsplätze zu erhalten, sollten sich die Beschäftigten der Tourismusbranche für Weiterbildungs- und Umschulungsprogramme anmelden, um z.B. digitales Marketing zu erlernen. Die Regierung sollte diese Programme mit einem Tagessatz von 300 Baht pro Tag unterstützen, so der Präsident. Die am meisten benötigte Unterstützung der Tourismusindustrie sei allerdings die Zuzahlungsregelung. Um diese finanzielle Hilfe der Regierung in Anspruch nehmen zu können, müssten die Tourismusbetreiber ihre Unternehmen weiterführen und den Angestellten die Hälfte ihres Lohns zahlen, während der Staat für die andere Hälfte aufkomme.

Laut Marisa Sukosol Nunbhakdi, Präsidentin der Thai Hotels Association, beschäftigen die Hotels derzeit nur noch 400.000 Frauen und Männer, gegenüber 860.000 vor dem Covid-19-Ausbruch.