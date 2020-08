Von: Redaktion DER FARANG | 21.08.20

BANGKOK: Die Erholung der angeschlagenen Autoindustrie auf das Niveau vor der Coronapandemie kann nach Einschätzung der Federation of Thai Industries (FTI) bis zu fünf Jahren dauern - sobald ein Impfstoff entwickelt ist und wenn das Land nicht mit neuen Virusausbrüchen konfrontiert wird.

„Es wird lange dauern, bis sich die Autoproduktion wieder normalisiert hat, da die Branche zu fast 50 Prozent von Exporten abhängig ist", sagte der stellvertretende Vorsitzende des FTI, Surapong Paisitpatanapong. Obwohl es Thailand gelungen sei, die lokalen Krankheitsübertragungen erfolgreich einzudämmen, gebe es in vielen Ländern weiterhin hohe Infektionsraten. Und in einigen Ländern komme es derzeit zu einer zweiten Runde von Ausbrüchen. Die Weltwirtschaft schwächele, was sich auf die Kaufkraft der Menschen auswirke. Dies habe die Nachfrage nach Autos im In- und Ausland verringert, betonte Surapong.

Die FTI hält an ihrer Schätzung für die Autoproduktion in Thailand für das Jahr 2020 von 1,3 bis 1,4 Millionen Einheiten fest. Surapong ist optimistisch in Bezug auf eine Erholung der Autoindustrie, da sie bereits andere Krisen überstanden hat, wie die asiatische Finanzkrise von 1997. „Die Autoproduktion ging damals auf 550.000 Einheiten zurück, aber wir haben sie bis 2012 auf zwei Millionen Einheiten erhöht", betont Surapong.

Die thailändische Autoproduktion ging im Juli um 47,7 Prozent auf 89.336 Einheiten gegenüber Juni zurück, was hauptsächlich auf die Auswirkungen von Covid-19 und die daraus folgende schwache Kaufkraft zurückzuführen ist. Von Januar bis Juli sank die Automobilproduktion im Jahresvergleich um 43,7 Prozent auf 695.468 Einheiten.