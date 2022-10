Von: Björn Jahner | 01.10.22

Hua Hin: Die Behörden in Prachuap Khiri Khan wollen die Zahl der Verkehrstoten in der Provinz, zu der auch Hua Hin gehört, in den nächsten fünf Jahren um etwa zwei Drittel senken.

Dieses Ziel wurde von Prachuap Khiri Khans Gouverneur Sathien Charoenruen während einer Sitzung des Road Safety Administration Center bekanntgegeben. Ziel sei es, die Zahl der Verkehrstoten bis Ende 2027 auf 12 pro 100.000 Einwohner zu senken, sagte Gouverneur Sathien auf der Sitzung.



Das Erreichen dieses ehrgeizigen Ziels würde bedeuten, dass die Provinz in einem Jahr etwa 41 Todesfälle durch Verkehrsunfälle verzeichnet. Im Jahr 2021 wurden in der Provinz jedoch 205 Todesfälle durch Verkehrsunfälle registriert, was ungefähr 37,41 Todesfällen pro 100.000 Einwohner entspricht. Für 2022 wird die Reduzierung der Zahl der Verkehrstoten auf den Straßen der Provinz auf 176 und der Zahl der Verkehrstoten bis 2027 auf 12 pro 100.000 Einwohner anvisiert.



Dieser Schritt steht im Einklang mit der nationalen Strategie der thailändischen Regierung, die auf die Verbesserung der Verkehrssicherheit und die Senkung Zahl der Verkehrstoten abzielt. Die Strategie lehnt sich eng an die „Vision Zero“ an, die erstmals in den 1990er Jahren in Schweden umgesetzt wurde. Sie beinhaltet die Reduzierung aller Verkehrstoten und Schwerverletzten auf null und soll eine sichere, gesunde und gerechte Mobilität für alle gewährleisten.



Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat Thailand mit 32,7 Todesfällen pro 100.000 Menschen die neunthöchste Rate an Verkehrstoten in der Welt. Im Durchschnitt kommen jährlich rund 20.000 Menschen auf Thailands Straßen ums Leben. Laut dem Global Status Report on Road Safety 2018 sind die meis­ten Todesfälle (74 Prozent) auf Motorradfahrer zurückzuführen, von denen der Großteil zwischen 15 und 29 Jahre alt ist.



In der Zwischenzeit bestätigte Gouverneur Sathien, dass die Provinz ihre Verkehrssicherheitskampagne fortsetzen wird, die sich auf die Einhaltung der Helmpflicht konzentriert. Im Rahmen der Kampagne werden alle lokalen Behörden, Bildungseinrichtungen, medizinischen Einrichtungen, Agenturen lokaler Verwaltungsorganisationen, Kinderbetreuungszentren, Einrichtungen und Industriegebiete zu „100-Prozent-Helmpflicht-Gebieten“ erklärt.Darüber hinaus werden die Strafverfolgungsbehörden hart gegen diejenigen vorgehen, die keinen Helm tragen, während alle Regierungsbeamten aufgefordert wurden, als gute Vorbilder zu fungieren und sicherzustellen, dass sie einen Helm tragen, wenn sie ein Motorrad benutzen.