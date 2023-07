Von: Björn Jahner | 20.07.23

Foto: The Nation

BANGKOK: Die Expressway Authority of Thailand (Exat) wird auf ihrer bevorstehenden Vorstandssitzung am kommenden Dienstag (25. Juli 2023) eine Erhöhung der Mautgebühren für drei Schnellstraßen um 5 Baht in Betracht ziehen, wie eine Quelle, die mit der Angelegenheit vertraut ist, bekanntgab.

Die Schnellstraßen Burapha Withi und Chalong Rat fallen unter das Infrastruktur-Investitionsabkommen des Thailand Future Fund (TFFIF), das eine Anpassung der Mautgebühren alle fünf Jahre auf der Grundlage der Inflation und des Verbraucherpreisindex ermöglicht.

Während der Pandemie bat Exat die TFFIF-Verwalter, Krungthai Asset Management und MFC Asset Management, die Erhöhung zu verschieben, um die finanzielle Belastung der Bürger nicht weiter zu erhöhen.

Die nächste Anpassung ist für den 1. September 2023 geplant.

Gleichzeitig wird auch die von Exat verwaltete Kanchanapisek-Schnellstraße einer Gebührenanpassung unterzogen, da die Behörde den Preis seit über 10 Jahren nicht erhöht hat. Die Gebührenerhöhung wird auf der Grundlage des Verbraucherpreisindexes erfolgen, um eine Angleichung der Mautgebühren für die beiden Schnellstraßen zu gewährleisten.

Durch die geplante Erhöhung um 5 Baht ergeben sich folgende neue Gebühren für die drei Schnellstraßen:

Burapha Withi Expressway (Bang Na - Chonburi)

Autos (4-rädrige Fahrzeuge): 25 Baht bis maximal 60 Baht

Fahrzeuge mit 6 bis 10 Rädern: 55 Baht bis maximal 150 Baht

Fahrzeuge mit mehr als 10 Rädern: 80 Baht bis maximal 225 Baht

Chalong Rat Expressway (Ramindra - Artnarong)

Autos (4-rädrige Fahrzeuge):45 Baht

Fahrzeuge mit 6 bis 10 Rädern: 65 Baht

Fahrzeuge mit mehr als 10 Rädern: 85 Baht

Kanchanapisek-Schnellstraße (Bang Phli - Suksawat)

Autos (4-rädrige Fahrzeuge): 20 Baht bis maximal 60 Baht

6-rädrige Fahrzeuge: 30 Baht bis maximal 110 Baht

8- bis 10-rädrige Fahrzeuge: 40 Baht bis maximal 120 Baht

Fahrzeuge mit mehr als 10 Rädern: 40 Baht bis maximal 165 Baht

Im Jahr 2022 verzeichneten die drei Schnellstraßen durchschnittlich 128.219, 193.150 bzw. 218.082 Fahrzeuge pro Tag.