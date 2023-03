Foto: The Nation

NARATHIWAT: Soldaten, die Anschläge von Aufständischen in der Provinz Narathiwat untersuchen, wurden angewiesen, Orte erst dann zu betreten, wenn sie sich als sicher erwiesen haben, um den Verlust weiterer Menschenleben zu verhindern, nachdem am Freitag (3. März 2023) zwei Armeeoffiziere bei einem Bombenanschlag in der unruhigen Grenzregion ums Leben gekommen waren.

Generalmajor Chalermporn Khamkeaw, Befehlshaber der Task Force in der Provinz im tiefen Süden des Landes, sagte am Sonntag (5. März 2023), der Befehl komme vom stellvertretenden Befehlshaber der Armeeregion 4 und solle die Sicherheit von Armeeoffizieren und Freiwilligen gewährleisten.

„Die Beamten sind angewiesen worden, dafür zu sorgen, dass der Ort, den sie betreten, zu 100 Prozent sicher ist“, informierte er.

Der Befehl folgt auf den Tod von zwei Armeeoffizieren bei einem Bombenanschlag am Freitag.

Lesen Sie auch: Zwei Tote bei Anschlag auf Armee-Konvoi

Die beiden wurden getötet und ein weiterer wurde verletzt, als eine Bombe den Konvoi des stellvertretenden Befehlshabers der Armeeregion 4, Generalmajor Paisal Nusang, traf.

Die Bombe explodierte, als der Konvoi am Freitag gegen 15.00 Uhr auf der Baan Irkasae Road im Bezirk Si Sakhon, etwa 800 Meter von einem Außenposten entfernt, darüberfuhr.

Ein zweiter Anschlag ereignete sich am Samstag um 19.50 Uhr, als mutmaßliche Aufständische eine Rohrbombe auf Armeeangehörige hinter einem Stützpunkt im Bezirk Rueso warfen. Der Anschlag schlug fehl. Es wurde niemand verletzt.

Erfolgreiche Angriffe von Aufständischen schwächen die Moral der Soldaten, betonte Generalmajor Chalermporn.