Von: Björn Jahner | 09.11.23

BANGKOK: Die Bangkok Metropolitan Administration (BMA) hat mit dem schärferen Fokus auf Sicherheitsmaßnahmen begonnen, um sicherzustellen, dass Nachtlokale die gesetzlichen Bestimmungen einhalten und auf die geplante Verlängerung der Öffnungszeiten bis um 04.00 Uhr morgens vorbereitet sind.

Teerayut Poomipak, Direktor des BMA-Büros für Katastrophenvorbeugung und Schadensbegrenzung, erklärte am Mittwoch (8. November 2023), dass das Büro rasche Reaktionen auf mögliche Probleme vorbereitet. In Zusammenarbeit mit der Abteilung für öffentliche Arbeiten und den Bezirksämtern intensiviert die Behörde Inspektionen der Sicherheits- und Brandschutzsysteme in Kneipen und Bars vor dem Inkrafttreten der Verlängerung der nächtlichen Betriebszeiten am 15. Dezember 2023.

„Geschäftsbetreiber, die die Gesetze zur Gebäudesicherheit und Brandschutz ignorieren, müssen mit rechtlichen Schritten rechnen“, warnte er.

Die BMA bietet Unterstützung für Betriebe an, die Schulungen in Gebäudesicherheit und Brandschutz wünschen, so Poomipak.

Sunthorn Sunthornchart, Direktor der Gesundheitsabteilung der BMA, betonte, dass die Mitarbeiter eng mit dem Justizministerium und dem Ministerium für Seuchenkontrolle zusammenarbeiten, um die Einhaltung des Gesetzes zur Kontrolle alkoholischer Getränke von 2008 genau zu überwachen.

Nach diesem Gesetz sind der Verkauf von Alkohol an Personen unter 20 Jahren, an bereits stark alkoholisierte Personen sowie der Verkauf außerhalb der erlaubten Zeiten strengstens verboten. Derzeit dürfen alkoholische Getränke zwischen 11.00 und 14.00 Uhr sowie von 17.00 Uhr bis um Mitternacht verkauft werden, sofern keine Sondergenehmigung vorliegt.

Thaiphat Tanasombatkul, Direktor der Abteilung Verkehr und Transport der BMA, informierte, dass das Rathaus 63.900 Sicherheitskameras in der gesamten Stadt installiert hat. In Zusammenarbeit mit der Königlich Thailändischen Polizei plant das BMA die Installation weiterer Sicherheitskameras mit KI-Technologie an als unfallträchtig geltenden Standorten, an denen die verlängerten Öffnungszeiten eingeführt werden sollen.

Gesundheitsminister Cholnan Srikaew äußerte die Erwartung, dass nicht alle ausgewählten Gebiete in Bangkok, Chonburi (Pattaya), Phuket und Chiang Mai in das Pilotprojekt der Sperrstunde um 04.00 Uhr morgens einbezogen werden.

Das Ministerium sucht nach Möglichkeiten, die Politik zu unterstützen und gleichzeitig negative Auswirkungen auf die öffentliche Gesundheit zu vermeiden, so Srikaew.

Opas Karnkawinpong, Staatssekretär für öffentliche Gesundheit, kündigte an, dass das DDC mögliche negative Auswirkungen der Sperrstunde um 04.00 Uhr auf die öffentliche Gesundheit, einschließlich alkoholbedingter Unfälle und Gewalt, überwachen werde.