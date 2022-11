Von: Björn Jahner | 02.11.22

BANGKOK: Nach der verheerenden Halloween-Tragödie in Südkorea, bei der 154 Menschen bei einer Massenpanik im Seouler Stadtteil Itaewon ums Leben kamen, verstärken die Behörden in Bangkok die Sicherheitsmaßnahmen für das diesjährige Loy-Krathong-Fest.

Bangkoks Gouverneur Chadchart Sittipunt sagte gegenüber der Presse, dass er alle Bezirksämter in Bangkok zur Ausarbeitung von Plänen für die Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit angewiesen habe. Die Kontrolle der Menschenmenge bei großen Feiern und Festivals müsse laut dem Gouverneur Vorrang eingeräumt werden.

Der Gouverneur sagte auch, dass die Schulen den Schülern lebensrettende Maßnahmen wie die Herz-Lungen-Wiederbelebung beibringen sollten, wodurch das Risiko von Todesfällen bei Veranstaltungen mit vielen Menschen verringert werden kann.

Die Loy Krathong-Veranstaltungen finden in diesem Jahr am Dienstag, 8. November entlang des Klong Ong Ang und in verschiedenen öffentlichen Parks und historischen Stätten in der ganzen Hauptstadt statt.

Die Feierlichkeiten ziehen in der Regel große Menschenmengen entlang der großen Wasserstraßen an, was die Behörden dazu veranlasst, auch die Sorge zu äußern, dass Menschen in Flüsse stürzen könnten.