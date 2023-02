KANCHANABURI: Die Sicherheitsvorkehrungen entlang der thailändisch-myanmarischen Grenze im Bezirk Sangkhla Buri wurden verschärft, nachdem am Samstagmorgen (25. Februar 2023) neue Kämpfe in Myanmar ausgebrochen waren.

Myanmarische Truppen stießen mehr als eine Stunde lang mit unbekannten Kräften zusammen. Die Menschen auf der thailändischen Seite der Grenze hörten gegen 06.30 Uhr Schüsse und vernahmen dichten Rauch und Flammen über der Stadt Payathongzu in Myanmar, gegenüber dem Dorf Phra Chedi Sam Ong Moo 9 im Tambon Nong Lu in Sangkhla Buri, sagte ein Grenzbeamter gegenüber der Presse.

Ursprünglich wurde angenommen, dass es sich bei den vom Feuer zerstörten Orten um das Bezirksamt und die Polizeistation in Payathongzu handelt. Sie liegen etwa 200 Meter vom Drei-Pagoden-Pass in Sangkhla Buri entfernt.

Oberst Thatchadet Arbuarat, stellvertretender Kommandeur der Lat Ya Task Force, ordnete an, dass die Soldaten entlang der Grenze in höchster Alarmbereitschaft sein sollten. Menschen durften den Sicherheitskontrollpunkt Nam Kerd in Nong Lu zu ihrer eigenen Sicherheit nicht passieren.

Eine Quelle sagte, dass der Zusammenstoß ausbrach, als Rebellen der Anti-Putsch-Volksverteidigungskräfte (PDF) die Polizeistation von Payathongzu stürmten, um ihre Kollegen zu retten, die zuvor von myanmarischen Soldaten verhaftet und festgehalten worden waren.

Nachdem die PDF-Mitglieder freigelassen worden waren, stellten die Rebellen den Strom ab und setzten ein vor der Station geparktes Auto in Brand, um den myanmarischen Truppen zu signalisieren, dass sie das Gebiet bereits unter ihre Kontrolle gebracht hatten.

Später zogen sich die Rebellen, deren Zahl nicht bekannt ist, in ihre Hochburg im Wald zurück. Die Lage hat sich inzwischen wieder normalisiert.

Es seien keine Dorfbewohner aus Myanmar nach Thailand geflohen, fügte die Quelle hinzu.

Am späten Samstagnachmittag hatten sich Leben und Handel am Drei-Pagoden-Pass wieder normalisiert. Die Sicherheitskräfte werden jedoch entlang der Grenze rund um die Uhr in voller Alarmbereitschaft bleiben, insbesondere in gefährdeten Gebieten, um mögliche Übergriffe zu verhindern.

Sutthiporn Siwawetphikul, der Bezirkschef von Sangkhla Buri, beauftragte am Samstag seinen Stellvertreter Damrongrat Suphaphan, das Grenzgebiet zu inspizieren und die Situation zu überwachen.