Von: Redaktion DER FARANG | 31.05.21

BANGKOK: Das Handelsministerium hat den Startschuss für eine neue Rabattaktion bei Lebensmittelpreisen und -lieferungen gegeben, von der Verbraucher, Restaurants und Lebensmittelgeschäfte profitieren sollen.

Laut Handelsminister Jurin Laksanawisit wird es einen Rabatt bis zu 60 Prozent auf Lebensmittelpreise geben, die über fünf Online-Plattformen geliefert werden: Foodpanda, Grab, Lineman, Gojek und Robinhood. Für Verbraucher haben sich vier digitale Plattformen - Robinhood, Foodpanda, Grab und Gojek - außerdem bereit erklärt, die Liefergebühren für die ersten 3 bis 5 Kilometer von maximal 40 Baht zu erlassen.

Für Restaurants und Essensanbieter haben Robinhood, Foodpanda, Grab, Gojek und Lineman zugestimmt, ihren Anteil am Bruttogewinn (GP) oder ihre Provisionsgebühr von 30 bis 35 Prozent auf 25 Prozent zu senken. Robinhood, der Online-Lebensmittel-Lieferdienst der Siam Commercial Bank, hat auf die GP-Erhebung verzichtet. Foodpanda erhebt keine GP für neue Restaurants oder Lebensmittelgeschäfte. Das GP-Programm zur Gebührenreduzierung läuft ab der ersten Juniwoche für einen Monat für Restaurants und Lebensmittelgeschäfte im Großraum Bangkok, während das Lebensmittel-Rabattprogramm im gleichen Zeitraum landesweit für Verbraucher angeboten wird.

Um Restaurants den Zugang zu zinsgünstigen Krediten zu erleichtern, hat sich das Ministerium mit sechs Finanzinstituten zusammengetan, um ein Kreditprogramm für Restaurants zu organisieren, die Lebensmittel über Online-Lieferplattformen verkaufen. Die sechs Finanzinstitute sind die Small and Medium Enterprise Development Bank of Thailand, die Krungthai Bank, die Government Savings Bank, die Islamic Bank of Thailand, die Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives und die Thai Credit Guarantee Corporation. Die Kreditvermittlung findet zwischen dem 7. und 20. Juni dieses Jahres sowohl online als auch offline statt. Die Zahl der beim Business Development Department gemeldeten Restaurants beträgt 118.967, von denen 15.967 als Unternehmen und 103.000 für Einzelunternehmer registriert sind.