Written by: Redaktion DER FARANG | 09/03/2019

THAILAND: Mazda wird in diesem Jahr sechs neue oder gefaceliftete Fahrzeuge auf den Markt bringen, darunter sind der CX-8 und der Mazda 3.

Nach dem erfolgreichen Jahr 2018 will der Autobauer in 2019 rund 75.000 Fahrzeuge verkaufen. Im letzten Jahr setzte das Unternehmen 70.475 Autos ab, gegenüber dem Vorjahr ein Plus von 37 Prozent. Verkaufsschlager war der Mazda 2 (45.972, + 45%).